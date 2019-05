MATRIMONIO ALESSIA MACARI – Nessuna lite burrascosa durante la prima notte di nozze. Alessia Macari e Oliver Kragl, che si sono sposati ieri a Foggia, sarebbero in queste ore ancora in Capitanata per i festeggiamenti.

La notizia trapelata nelle scorse ore sulla presunta lite furibonda tra Oliver e Alessia risulta del tutto infondata.

La diretta interessata, infatti, ha provveduto a smentirla con una Instagram story. Oliver e Alessia nella serata di oggi saranno a cena con amici e parenti sempre nel Foggiano. “C’è una grigliata di carne in programma. Ma quale lite? Sono innamoratissimi. Non è affatto vero quello che è stato raccontato”, ci dice una persona molto vicina alla coppia.

Sembrerebbe che l’esclusiva del matrimonio della Macari sia stata presa da Barbara d’Urso. Forse già nella prossima puntata di Domenica Live i telespettatori potranno vedere le immagini che una troupe ha registrato in chiesa. Poi i neosposini partiranno per il viaggio di nozze.

