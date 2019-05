Oroscopo Branko 20 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 20 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 maggio 2019.

Oroscopo Branko 20 maggio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, si apre una settimana fondamentale per voi. Sfruttatela al massimo. Guadagni importanti in vista.

Chiarite però prima dei rapporti un po’ tesi all’interno dell’ambiente di lavoro, specie con qualche collega.

L’influenza di Urano nel vostro segno vi porta a sperimentare nuove strade e progetti.

Tuffatevi senza remore, le stelle sono dalla vostra parte. Bene anche l’amore e la salute, ma abbiate cura di voi stessi.

Oroscopo Branko 20 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete insofferenti perché siete vicini a ottenere un traguardo ma c’è sempre qualcosa che si oppone.

Per fortuna già da domani le cose vanno meglio, per cui rilassatevi.

Cari Cancro, Branko oggi prevede qualche attrito con i vostri colleghi o concorrenti in affari. State attenti e fatevi furbi.

Una giornata all’insegna dello stress: non potete pensare di fare tutto. Concentratevi sulle cose essenziali.

Amici del Leone, l’influenza del Sole vi farà bene. Favoriti gli incontri, professionali e non solo.

Le stelle prevedono per voi finalmente un periodo positivo, dopo una fase movimentata e complessa. Pensate di più a voi stessi.

Oroscopo Branko 20 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede nervosi per via di alcune incomprensioni in famiglia.

Da domani possibili scontri sul lavoro e negli affari: rivedete alcuni rapporti con i colleghi. Bene l’amore.

Bilancia

Amici della Bilancia, Branko oggi prevede per voi grandi novità sotto tutti i punti di vista. Favoriti nuovi incontri.

Qualche divergenza all’interno della famiglia. Siate determinati e precisi.

Cari Scorpione, nell’ultimo periodo avete avuto poche novità. Tutto sommato è un bene così.

Le novità stanno per arrivare: grandi opportunità sul lavoro a partire da domenica. Approfittatene per un viaggio.

Oroscopo Branko 20 maggio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questo mese di maggio è per voi all’insegna dell’amore e della passione.

Da domani avrete in opposizione Sole e Mercurio: cercate entro oggi di chiarire tutte le questioni in sospeso.

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo Branko di oggi questa è la vostra settimana fortunata. Approfittatene.

Chiudete rapporti che non vi soddisfano più, senza farvi troppe paranoie. Nuovi incontri vi ridaranno la giusta linfa.

Novità in arrivo per il vostro segno per quanto riguarda fortuna e amore, in particolare da domani con Sole e Mercurio in Gemelli.

Ultimamente siete stati sotto pressione, approfittatene. Favoriti i rapporti interpersonali.

Inizia per voi un periodo di esami e prove da superare con Sole e Mercurio entrano in Gemelli.

L’amore vi fortifica: ma non pensate di dover sempre programmare tutto.

