Milan Lazio diretta live | Semifinale Coppa Italia

MILAN LAZIO DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Milan e Lazio, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2018-2019, in programma questa sera (24 aprile 2019) alle ore 20,45. Si parte dallo 0-0 nella gara d’andata all’Olimpico.

Pre partita

Sale l’attesa per la partita di questa sera: le due squadre sono nei rispettivi ritiri. A breve le riunioni tecniche dove i due allenatori annunceranno alle rispettive squadre gli undici titolari

Brutto episodio a Milano. A poche ore dalla partita e dal 25 aprile (festa della Liberazione), alcuni ultras della Lazio si sono presentati a Piazzale Loreto ed hanno esposto uno striscione che recitava: “Onore a Benito Mussolini” (Qui i dettagli)

Ci siamo: questa sera, 24 aprile 2019, a San Siro si gioca la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018-2019 tra Milan e Lazio. La vincente affronterà una tra Atalanta e Fiorentina, in campo domani. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale che troverete in questo articolo, qualche riga più in su.

Le parole di Gattuso: “La finale dell’anno scorso è passata ormai, all’andata abbiamo fatto fatica. Le partite contro la Lazio sono sempre tiratissime, centrare una nuova finale sarebbe molto importante per la nostra stagione”.

Le parole di Inzaghi: “Si è parlato molto della brutta figura che abbiamo fatto sabato scorso contro il Chievo Verona, ora c’è voglia di riscatto nello spogliatoio. Ci giochiamo tanto della nostra stagione, vogliamo prenderci una finale che per noi rappresenta un grande obiettivo”.

Milan Lazio diretta live: le probabili formazioni

Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori per la sfida di questa sera? Ecco le probabili formazioni di Milan e Lazio per la semifinale di ritorno della Coppa Italia:

Milan: (3-4-3) Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.

All: Gattuso

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA 2018-2019

Lazio: (3-5-1-1) Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

All: S. Inzaghi

Milan Lazio diretta live: ecco dove vedere la partita in live streaming e in tv

Dove vedere Milan Lazio in tv? E in live streaming? La partita, in programma stasera alle ore 20,45, va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle 20,35.

È possibile seguire la gara anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.