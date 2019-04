Drogo del Trono di Spade si rasa la barba per la prima volta dal 2012 | VIDEO

Drogo senza barba – Jason Momoa l’ha fatto: ha detto addio alla barba e con lei anche ai personaggi che l’hanno reso celebre, ovvero Khal Drogo del Trono di Spade e Aquaman. Per l’attore si tratta della sua prima rasatura vera e propria dal 2012 e il motivo è stato svelato da lui stesso in un video condiviso sui propri canali social. Si tratta di una protesta.

In effetti non è subito comprensibile il vero motivo di questa scelta forte. Sullo sfondo si vede Momoa camminare in quello che sembrerebbe un selvaggio paesaggio immacolato insieme a un amico, si sentono le prime parole che sono “Questa è la prima volta che mi rado dal 2012. Ciao Drogo, ciao Arthur Curry”.

Il motivo reale della rasatura e della necessità di filmare e diffondere l’atto si spiega solo in seguito: il paesaggio montuoso che fa da sfondo a Jason Momoa si rivela meno immacolato di quello che sembrava, perché è completamente invaso dalla plastica.

Dunque la rasatura della caratteristica barba è proprio un atto di sensibilizzazione e protesta contro il degrado ambientale e l’inquinamento del pianeta. “Sto tagliando la barba perché è tempo di cambiare e di farlo in meglio. Sento la necessità di farlo per i miei figli, per i tuoi figli, per il nostro mondo”.

“Sforziamoci tutti per cambiare in meglio le sorti del nostro pianeta. Ripuliamo i nostri oceani, la nostra terra. Unisciti a me in questo viaggio. Diciamo addio alla plastica e passiamo all’alluminio che è riciclabile”.

Jason Momoa annuncia di essersi lanciato in una nuova iniziativa imprenditoriale: acqua in lattine di alluminio riciclabili. Niente plastica e niente barba.

