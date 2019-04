Oroscopo di oggi 15 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 15 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 15 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 15 aprile 2019

Ariete

Si prospetta una giornata abbastanza positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Avrete una particolare capacità di approfondimento intellettuale e l’attitudine a comprendere le ragioni del prossimo. Il tutto con un ottimo intuito.

Toro

Si prospetta un periodo positivo per i Toro: avrete un’ autentica gioia di vivere. Nel caso abbiate in corso problemi da risolvere e situazioni da mettere in chiaro, avrete durante la giornata la serenità d’animo per gestire e portare a termine ogni cosa con successo. Sarete anche sotto una buona stella dal punto di vista fisico.

Oroscopo di oggi 15 aprile 2019 | Gemelli

I Gemelli saranno poco comunicativi con l’ambiente circostante, anche se basterà poco per farvi tornare capaci di mettere in moto la vostra simpatia. A cena non vi fate trascinare in questioni di polemiche che toccano argomenti di politica o economia. Spazio all’autoironia.

Cancro

Durante la giornata scoprirete tutta la fiducia che i vostri cari ripongono in voi. Se avete figli e nipoti sarete sorpresi da manifestazioni di affetto, che, in modo piacevolmente inatteso, saranno da loro espresse. Insomma, si prospetta una giornata carica di amore.

Leone

Siete in ottima forma e si vede. Certo, alcune questioni nella vostra vita restano ancora aperte, ma lo spirito è lieto e l’aria che respirate in questo momento vi riempie di buone speranze per il domani. Forza e coraggio. È il vostro momento.

Oroscopo di oggi 15 aprile 2019 | Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine sarà una giornata sportiva. Il consiglio è quello di curare il vostro corpo con attività fisica e movimento, i benefici saranno evidenti e piacevoli anche per il vostro stato d’animo.

Bilancia

Giornata un po’ ferma per i Bilancia. L’immobilismo rischia di farla da padrone. Riuscirete però a minimizzare i problemi e a guardare con grande fiducia al domani. Insomma, tenete duro!

Scorpione

Curate di più la famiglia. Vedrete che avrete effetti sorprendenti del vostro comportamento. Un consiglio che i nati sotto il segno dello Scorpione sono chiamati a seguire, fidatevi.

Oroscopo di oggi 15 aprile 2019 | Sagittario

Giornata produttiva sotto tutti i punti di vista, ma anche con sprazzi di quell’imprevisto e di fantasia che costituiscono il sale della vita. Soddisfazioni in vista dall’ambiente famigliare, attenzione però a non esagerare a tavola. Frenata la gola…

Capricorno

Giornata mediamente buona per i Capricorno. Da una parte sarete carichi di estro, fantasia e capacità di adattamento. Dall’altra la giornata subirà degli intoppi dal punto di vista organizzativo. Non tutto filerà come volete voi…

Acquario

Dedicate più spazio alla sfera familiare e comunque ai rapporti densi di affettività in genere. Siete in grado di farcela, provateci. Tante soddisfazioni potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Pesci

I Pesci saranno in grado di mettere in atto le loro migliori doti di sensibilità e di capacità di soccorrere il prossimo. La forma fisica vi assisterà. Vivrete una giornata di equilibrio psico-fisico. Godetene.

