Continua la disputa tra Karina Cascella e Cristian Imparato. Palcoscenico è il salotto di Barbara D’Urso, Domenica Live. Nei giorni scorsi, il cantante, nella casa del Grande Fratello, aveva attaccato Cascella affermando che l’opinionista fosse una “stronza cornutazza napoletana”.

Parole che inizialmente avevano visto Cascella totalmente indifferente, ma che domenica 14 aprile sono state al centro di una accesa discussione tra l’opinionista e la cognata del cantate, presente in studio.

“Poteva parlare di tante persone nella casa e tra le tante ha scelto la più scomoda, ossia me. Partiamo dal presupposto che l’ho conosciuto a Live una sera che era lì ospite. Io sono stata piuttosto carina con lui e gli ho fatto dei complimenti. Mi ha detto di non essersi rifatto, cosa che a me fondamentalmente non frega nulla, dico soltanto che se uno fa un intervento ed è palese è inutile negarlo. Visto che non c’è nulla di male non capisco perché non lo dice serenamente”, ha detto Cascella.

“Poi bisogna anche dire che ciò che dicono in casa ha una eco fuori che non è di certo cosa da poco, se mi chiama in un certo modo la gente resta piuttosto sorpresa. Io capisco come l’abbia detto lui, ma quando sei in un programma televisivo devi stare attenta a come parli. Devi avere l’accortezza di usare dei termini adeguati. Mia figlia se dovesse vedere un video dove vengo apostrofata così non mi sembra carino”, ha continuato dura l’opinionista.

A rispondere all’opinionista è la cognata del cantante: “Tutti dicono che mio cognato si sia rifatto le labbra ed è stato detto che non sono rifatte e poi non capisco perché non dovrebbe dirlo nel caso. Come ha detto di essere omosessuale l’avrebbe fatto anche in questo caso. Può starci che ci sei rimasta male. La mamma di Cristian è napoletana e non si permetterebbe mai di offendere. Se si trova all’interno di una casa con tantissimi concorrenti può scappare di parlare in un certo modo”.

E ha continuato ancora la donna: “Si trova all’interno di una casa e non può pensare a tutto quello che dice o che fa. Se dovesse pensare ad ogni cosa prima di parlare, allora. Queste tue insinuazioni puoi farle nel momento in cui lui l’avesse detto con cattiveria, ma è stato molto naturale, per com’è anche esteticamente, non solo nei modi. Quando invece sei tu ad attaccare le persone, va bene? Tu non ti rendi conto, non pensi che possa dar fastidio anche ciò che dici tu?”.

Insomma, continua la discussione a distanza, per il momento. Forse i due avranno modo di chiarirsi durante la puntata del Grande Fratello. Bisognerà aspettare lunedì sera per saperlo.