Cristiano De André diffida le figlie: “Al GF non devono parlare degli affari di famiglia”

Cristiano De André diffida le due figlie, Francesca e Fabrizia. Le due il 15 aprile faranno il loro ingresso nella casa del Grande Fratello, per la seconda puntata del reality, e il figlio del cantautore genovese ricorre alle vie legali per impedire alle ragazze di spifferare la sua vita privata davanti a tutta Italia.

In particolare Cristiano De André vuole evitare che Francesca e Fabrizia parlino dei dissidi avuti con il padre. Dissidi tanto pesanti da far sì che le loro strade si dividessero. A rendere nota la diffida fatta pervenire al programma di Canale 5 è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

“A poche ore dalla loro entrata nella ‘Casa più spiata d’Italia’, in programma per la seconda puntata del Grande Fratello 16, lunedì 15 aprile su Canale 5, le sorelle Francesca e Fabrizia De André, nipoti del grande Faber, già fanno notizia: hanno infatti ricevuto una vera e propria diffida legale da parte del padre, Cristiano De André, affinché non entrino nella Casa per diffamarlo, dice, con le accuse e le storie sulla loro difficile relazione, più volte raccontate dalle due giovani donne in varie trasmissioni”, si legge sul settimanale.

A scrivere è il legale di Cristiano De André, che “in nome e per conto” del suo assistito chiede che le due ragazze, una volta entrate nella casa più famosa d’Italia, non diffamino il genitore davanti alle telecamere.

Quello che il cantante vuole fare è tutelare la privacy della sua famiglia, che in più occasioni è stata bersaglio degli attacchi di una delle due, Francesca. Ed è stata proprio lei, nel salotto di Domenica Live, a rivelare di aver già ricevuto una denuncia per diffamazione da parte di Cristiano De André.

“Mi ha denunciata per diffamazione per delle cose che ho raccontato qui e di tutte ho portato le prove. Mio padre non si è mai fatto vedere in tribunale, ha mandato l’avvocato. Lui aveva da fare, le vacanze con la fidanzata, comprare la Jacuzzi, il cane ecc”.

In modo particolare la denuncia era arrivata perché nel salotto di Barbara D’Urso Francesca aveva parlato delle aggressioni del padre alla sua fidanzata. “Lui ha pensato bene di fare una denuncia per diffamazione anche per questo”, ha detto la figlia di De André in studio.

“C’erano testimoni, che non si conoscevano, e hanno visto tutti calci e pugni. Mio padre è un uomo violento. Va per vie legali anche il rapporto tra mio padre e mia sorella Alice. La cosa assurda è che, nonostante siano tutti aneddoti evidenti io devo sempre spiegare. Io spero che la legge in cui confido ci darà le risposte che aspettiamo”, ha continuato Francesca.