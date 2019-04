Ultime estrazioni del Lotto 13 aprile | Oggi | Superenalotto | 10eLotto | Numeri vincenti

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO 13 APRILE 2019 – È il gioco dei numeri per eccellenza: il Lotto, insieme al Superenalotto e al più recente 10eLotto, è uno degli appuntamenti più importanti della settimana per tanti appassionati. Le estrazioni avvengono infatti ogni martedì, giovedì e sabato e catturano l’attenzione di migliaia di italiani.

Di seguito, i numeri vincenti estratti oggi (estrazione alle ore 20):

TUTTE LE ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n°45 del 13 aprile 2019 – ESTRAZIONE ORE 20

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi sabato 13 aprile 2019 – ESTRAZIONE ORE 20

Oro:

Doppio Oro:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi sabato 13 aprile 2019 – ESTRAZIONE ORE 20

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO LIVE

Ultime estrazioni del Lotto 13 aprile | Regolamento | Come giocare

Il gioco del Lotto consiste nell’estrazione di cinque numeri, compresi tra 1 e 90, in ognuna delle dieci ruote di estrazione più quella Nazionale. Una volta pescato, il numero in questione non viene rimesso nell’urna.

Le ruote in questione rappresentano i capoluoghi di provincia che ospitano le estrazioni. Sono dunque: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

La classica ruota nazionale, invece, non rappresenta nessuna città.

Chi vuole giocare al Lotto deve scegliere intanto se puntare su tutte le ruote (ad esclusione di quella Nazionale), vedendo abbassarsi di dieci volte la quota per l’eventuale vincita, oppure su una (o alcune) di esse.

Il numero massimo di numeri giocabili su ogni ruota è di dieci. Il giocatore può pronosticare l’uscita di un numero in particolare (cosiddetto “estratto”): in questo caso è anche possibile scommettere sulla successione dei cinque numeri estratti (estratto determinato).

Si possono giocare inoltre due numeri (cosiddetti ambo e ambetto), tre numeri (terno), quattro numeri (quaterna) o cinque numeri (cinquina).

QUALI NUMERI GIOCARE

Nel gioco del Lotto non c’è un montepremi fisso, calcolato su quanti giocatori hanno puntato, come ad esempio nel Superenalotto.

Non essendoci premi fissi, dunque, per capire quanto è possibile vincere si può fare riferimento a una tabella, pubblicata sul sito Lottomatica.

Nello schema viene riportato, per una giocata su una singola ruota, quanto si vincerebbe per ognuna delle possibili combinazioni, puntando un euro.

Ultime estrazioni del Lotto 13 aprile | Dove giocare

Chi vuole giocare al Lotto può recarsi in una delle 34mila ricevitorie autorizzate in tutta Italia.

In alternativa, è possibile giocare al Lotto anche online. Prima di poterlo fare, bisogna aprire un conto gioco presso uno dei siti autorizzati (ad esempio Lottomatica) o accedere con le proprie credenziali se si è già registrati.

COME SI GIOCA AL LOTTO