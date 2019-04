La nuova vita di Maria Elena Boschi riparte dai party esclusivi. L’ex ministro, ora semplice deputato in quota Pd, ha confessato di essere tornata a fare l’avvocato. La sera del 12 aprile, però, l’ex ministro è stato pizzicato al party esclusivo, il Toilet Paper, uno degli eventi più attesi e prestigiosi del FuoriSalone di Milano.

Insieme a lei c’era l’attore Giulio Berruti. Giuseppe Fantasia – giornalista dell’HuffPost – ha dato la notizia: “Elena Boschi in total black e con lei anche il sexy-attore Giulio Berruti che la segue ovunque”.

Ma a notare la deputata dem insieme al bel Berruti è stata anche Annalia Venezia, giornalista di Grazia. In un tweet parla dell’ex ministro insieme all’attore: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui”.

“Ad un certo punto con un gruppo di amici, è arrivata anche Maria Elena Boschi, ex ministro ora deputata Pd, più rilassata che mai (“sono tornata a fare l’avvocato”, ci dice) e in splendida forma. Con lei Giulio Berruti che non le si è staccato mai di dosso, dal bar alla pista da ballo”, si legge ancora sul pezzo di Fantasia.

Giulio Berruti, romano, classe 1984, nonostante una laurea in Odontoiatria, ha intrapreso la carriera da attore nel 2005, vestendo i panni di Roberto nel film Melissa P. Poi lo abbiamo visto anche in altre fiction: da La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa a Squadra Antimafia.

