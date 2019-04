Più di tre minuti di pianto ininterrotto. In un video pubblicato su YouTube, l’influencer americana Jassy Taylor si dispera. Motivo: il suo account Instagram è stato rimosso e lei non può immaginare di dover fare un lavoro vero dalle 9 alle 17.

“Smettetela di cancellare il mio account Instagram, è troppo doloroso” dice la giovane fra i singhiozzi. “Non sono niente senza i miei followers, non sono niente senza i miei followers!” continua in un crescendo di disperazione.

Nel video la ventunenne spiega di essersi trasferita a Los Angeles proprio per evitare la prospettiva di un vero lavoro.

“Sono a Los Angeles per questo. Sono a Los Angeles perché voglio stare su Instagram”, continua la ragazza, che afferma di non essere qualificata per nessun lavoro e di aver solo un’esperienza in un McDonald’s e come “prostituta”.

