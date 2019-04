La mamma di Zaniolo: “Altro che Ferragni, ecco chi è l’influencer a cui mi ispiro”

“Se mi fa impressione sapere che mio figlio ora potrebbe valere anche 60 milioni di euro? Un po’ sì”. Sono le parole di Francesca Costa, madre del calciatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, al programma “Un giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1.

“Io lo vedo tutti i giorni, viviamo insieme e, per sempre, è il mio Nicolò”, rivela la mamma del giocatore rivelazione della squadra giallorossa. E sull’andamento non proprio positivo della squadra di Claudio Ranieri commenta così: “Sono bravi, andrà tutto bene”.

La 41enne ha rivelato una sua scaramanzia ai microfoni della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: “Tengo le dita incrociate per tutti i 90 minuti della partita. Intervallo escluso. E poi dico due paroline ogni tanto: quando hanno la palla gli altri, dico ‘perdila. perdila, perdila….”.

La madre del baby prodigio non nasconde che preferirebbe vedere suo figlio felice anche in altre squadre piuttosto che diventare per forza una bandiera della Roma: “Per me l’importante è che si diverta e che stia bene”.

E se il figlio dovesse finire alla Juventus così come dicono i rumors? “La fede calcistica è una, però io tifo mio figlio a prescindere, e lo tiferò sempre”. Durante il programma esce anche che il suo giocatore preferito è l’ex capitano della Roma Francesco Totti oltre a Cristiano Ronaldo.

Francesca Costa è una star sui social: il suo profilo Instagram vanta quasi 400mila follower. “Mi domando anche io cosa posso avere di così importante da essere così seguita”, ha spiegato la mamma di Zaniolo.

Poi, in chiusura, la Costa fa una confessione in merito a due star seguitissime sui social Barbara D’Urso e Chiara Ferragni: “Non le seguo, a me piace molto una come Chiara Biasi”, ha svelato a Rai Radio 1.

