Cartabianca | Rai 3 | Bianca Berlinguer | Anticipazioni | Ospiti | Streaming tv

La politica, la cronaca, i commenti e le opinioni. Questo è Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer che approfondisce ogni martedì in prima serata su Rai 3 i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Appuntamento a partire dalle ore 21,15.

Programma che, ormai da febbraio 2017, duella con “DiMartedì“, in onda su La7.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 9 aprile 2019

Torna come tutti i martedì Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda in prima serata su Rai 3. Al centro della puntata, come sempre, l’analisi della politica e dell’attualità. In primo piano, nella puntata di oggi, gli scontri all’interno delle due anime del governo, la Lega e il M5S. A poche settimane dal voto per il Parlamento europeo, quali sono i rapporti tra le due forze che sostengono l’esecutivo Conte?

Spazio poi all’attualità, con l’analisi di quanto avvenuto in questi giorni nella periferia romana, prima a Torre Maura e poi a Casal Bruciato. A commentare i fatti più d’attualità tanti ospiti, politici, giornalisti ma anche personaggi del mondo dello spettacolo.

Come sempre, in studio con la Berlinguer ci sarà lo scrittore Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 2 aprile 2019

Anche questo martedì torna Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer che affronta temi d’attualità e di politica.

Quali saranno gli argomenti di questa sera? Si parte dalle elezioni europee e su come poter cambiare lo scenario politico, una volta che sarà reso noto l’esito della competizione elettorale. L’obiettivo è di comprendere quanto inciderà tale risultato sugli equilibri dell’attuale maggioranza di Governo e, ancora, se le opposizioni saranno in grado di costruire un nuovo progetto alternativo.

Questa sera a Cartabianca ci saranno tanti ospiti che metteranno a confronto le proprie idee e opinioni, nonché proposte politiche molto differenti tra loro.

Come sempre, in studio con la Berlinguer ci sarà lo scrittore Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 26 marzo 2019

Torna questa sera, martedì 26 marzo 2019, Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Come sempre, politici, giornalisti e ospiti in studio per analizzare la situazione politica e l’attualità. Non mancheranno inoltre inchieste e sevizi.

Cosa accadrà nella puntata di oggi, 26 marzo 2019? In primo piano le conseguenze del voto di domenica in Basilicata, che ha visto il trionfo del centrodestra e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Un’elezione che può avere conseguenze anche a livello nazionale, visto il traballante accordo che lega il Carroccio al Movimento Cinque Stelle, alle prese con una forte crisi di consensi.

Momenti di discussione anche all’interno del Pd di Zingaretti, visto che tradizionalmente la Basilicata era considerata una regione vicina alla sinistra.

Tanti, dunque, i temi di questa puntata, in cui si parlerà inevitabilmente anche di diritti e di cittadinanza, dopo il caso di Rami e della tragedia sfiorata del bus.

Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 19 marzo 2019

Questa sera va in onda in prima serata una nuova puntata di Cartabianca su Rai 3. Il programma, che analizza la situazione politica e attuale dell’Italia, si anima con la partecipazione di diversi ospiti e opinionisti nel corso della serata, con la conduzione di Bianca Berlinguer.

Cosa ci aspetta per questa serata del 20 marzo? Ospite della serata sarà Mauro Corona il quale, come ogni settimana, darà la propria opinione sui fatti accaduti negli ultimi sette giorni, discutendo in collegamento con la conduttrice in studio.

Tra i topic affrontati ci sarà sicuramente la guida di Nicola Zingaretti eletto da poco alla Segreteria del Partito e la reazione di Matteo Renzi. Inoltre, ci si occuperà della flat tax che Salvini vuole estendere ai lavoratori dipendenti. Per concludere, un occhio di riguardo anche alle stragi relative alla guerra di religione.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 12 marzo 2019

Torna questa sera, martedì 12 marzo 2019. Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che analizza la politica e l’attualità italiana del mondo con l’intervento di ospiti e opinionisti. Appuntamento su Rai 3 a partire dalle 21.15. Di cosa si parlerà nella puntata di oggi? Ecco tutte le anticipazioni.

In primo piano l’analisi della situazione politica. L’accordo sulla Tav dimostra una vera e propria intesa tra i due partiti che sostengono il governo Conte, Lega e M5S, o si tratta solo di un rinvio?

Come cambiano i sondaggi e la percezione degli italiani nei confronti delle principali forze politiche in vista delle prossime elezioni europee?

Spazio poi anche all’economia, con le ultime sul reddito di cittadinanza e Quota 100. Come stanno reagendo le opposizioni? Bianca Berliguer e i suoi ospiti analizzeranno i primi giorni del Pd di Nicola Zingaretti.

Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 5 marzo 2019

Anche questa sera, martedì 5 marzo 2019, torna Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Come ogni martedì, spazio all’attualità e al commento dei recenti fatti politici, con ospiti e opinionisti in studio. Nella puntata di oggi ampio spazio ai problemi all’interno del governo, con le tensioni sempre più crescenti tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega.

A far discutere sono in particolare i temi legati alla legittima difesa e e all’uso in piccole dosi degli stupefacenti. Riuscirà l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte a resistere? A peggiorare le cose anche le notizie economiche, che vedono un’Italia sempre più in difficoltà.

Bianca Berlinguer e i suoi ospiti analizzeranno come i vari partiti si stanno preparando alla sfida delle europee, ormai sempre più vicine. Spazio inoltre per un commento ai risultati delle recenti primarie del Pd, che si sono concluse con la vittoria schiacciante di Nicola Zingaretti. Come cambierà il principale partito riformista italiano?

L’analisi verrà affidata a politici dei vari schieramenti, opinionisti e giornalisti. Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 26 febbraio 2019

Torna oggi, 26 febbraio 2019, in prima serata su Rai 3, Cartabianca, la trasmissione di attualità e politica condotta da Bianca Berlinguer. Un appuntamento ormai tradizionale per tanti telespettatori, per analizzare le ultime news con ospiti in studio. Nella puntata di questa sera, ampio spazio ai risultati del voto in Sardegna, che ha visto il flop del M5S e la vittoria del centrodestra.

Un bilancio che può avere conseguenze anche a livello nazionale, con il governo gialloverde sempre più sotto pressione. Da segnalare anche la risalita del centrosinistra. Spazio poi all’economia, dopo che l’agenzia Fitch ha parlato di un possibile voto anticipato per il nostro Paese, in vista delle prossime elezioni europee.

Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 19 febbraio 2019

Torna questa sera, 19 febbraio 2019, Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Al centro di questa puntata si parlerà in particolare dell’immunità a Salvini, ma anche del difficile momento economico dell’Italia e dei progetti del governo per uscire dalla recessione tecnica. Spazio anche all’immigrazione e alle sorti della Sea Watch.

Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 12 febbraio 2019

Torna questa sera, martedì 12 febbraio 2019, una nuova puntata di Cartabianca, la trasmissione legata all’attualità e alla politica di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo, con la vittoria dei partiti del centrodestra e il crollo del Pd e del M5S: un segnale anche per la politica nazionale? Spazio poi al tema dei migranti e alle questioni internazionali, e ancora alle tensioni tra Italia e Francia in particolare sulla vicenda dell’alta velocità.

Cartabianca | Anticipazioni | Puntata 5 febbraio 2019

Come ogni settimana, anche questa sera, martedì 5 febbraio, Bianca Berlinguer si occuperà di una grande tematica di attualità. Al centro del dibattito ci sarà il tema del rapporto tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle, le due forze di governo, a proposito della Tav, la linea ad alta velocità tra Torino e Lione.

Spazio anche alle elezioni regionali in Abruzzo, previste per domenica 10 febbraio. Nello studio di Cartabianca ci saranno molti ospiti. A questo proposito, ci saranno differenti mini talk con alcuni esponenti politici che si confronteranno sui grandi temi legati all’Abruzzo e alla campagna elettorale.

Confermata, come sempre, la presenza dello scrittore e opinionista Mauro Corona.

