La figlia di Francesco Rutelli al ‘Grande Fratello’: “Gliel’ho sconsigliato ma mi sono dovuto arrendere”

“Ho sconsigliato a mia figlia l’esperienza del Grande Fratello, ma mi sono dovuto arrendere”. Sono le parole rassegnate di Francesco Rutelli, tra i vari incarichi ricoperti in politica anche quello di sindaco di Roma (dal 1993 al 2001), in merito alla decisione della figlia Serena di prendere parte al reality show in onda in prima serata su Canale5.

“È un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa 20 anni fa”, ha raccontato Rutelli all'”Adnkronos“. Il presidente di Anica (Ass. Naz. Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) è sposato con la giornalista Barbara Palombelli ed ha altri tre figli.

L’edizione a cui prenderà parte Serena Rutelli, la sedicesima, inizierà lunedì 8 aprile e, anche quest’anno, sarà condotto da Barbara D’Urso. “Sarà un’edizione con un cast molto variegato avremo personaggi totalmente sconosciuti e altri che magari si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità. Sarà una bella alchimia. Ci sarà una bella sinergia tra il Gf e gli altri programmi che conduco”, ha commentato la conduttrice napoletana.

Concorrenti Grande Fratello 2019 – Tra i concorrenti già annunciati, Ivana Icardi, sorella di Mauro, la modella marocchina Mila Suarez, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, Cristian Imparato, cantante palermitano che nel 2010 vinse Io Canto.

Cristiano Malgioglio e la new entry Iva Zanicchi saranno i due opinionisti del reality prodotto da Endemol come annunciato direttamente dalla D’Urso al suo programma “Live – Non è la D’Urso”.

