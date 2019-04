Mick Jagger ha rimandato il tour dei Rolling Stones e oggi è stato svelato il motivo

Mick Jagger sarà operato al cuore nella prima settimana di aprile: questo è quanto riportato da alcuni quotidiani americani. Il “No Filter Tour” dei Rolling Stones sarebbe dovuto partire in primavera, nel Nord America, e invece è stato rimandato per le condizioni di salute del celebre frontman.

L’annuncio era arrivato tramite i social, dove il cantante chiedeva scusa a tutti i fan in America e in Canada. “Odio davvero lasciarvi in questo modo. Sono sconvolto per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò duramente per tornare sul palco il prima possibile”.

Rolling Stones, Mick Jagger sta male: tour spostato

L’operazione di Mick Jagger avverrà a New York questo primo venerdì di aprile e a tranquillizzare i fan è stato il New York Post: “l’intervento non sarà invasivo”. Il cantante verrà sottoposto all’installazione di uno stent, ovvero un piccolo tubo volto a sostenere le pareti di una coronaria. Un’operazione di routine, con un tasso di successo del 95%.

Non è ben chiaro quanto tempo ci vorrà affinché Mick Jagger si riprenda dall’operazione, ma il cantante dovrebbe tornare sul palcoscenico entro l’estate. A spaventare i fan è soprattutto l’età del frontman dei Rolling Stones, ma a 75 anni Mick Jagger è in ottime condizioni fisiche, grazie alla vita sana che conduce da tanto tempo: la sua dieta è a prova di campione sportivo, costituita da pasta integrale, riso, fagioli, pollo e pesce e il tutto è accompagnato dall’immancabile esercizio fisico.

Il “No Filter Tour” era programmato per 17 città tra Stati Uniti e Canada e sarebbe partito il 20 aprile 2019 da Miami. Purtroppo, a causa delle condizioni di salute del frontman (scoperte con un controllo di routine), il tour è stato poi posticipato, ma la band non ha perso tempo a riprogrammare le nuove date, proprio perché l’operazione di Jagger è da routine.

Anzi, il frontman dopo l’annuncio è stato fotografato in spiaggia a Miami in compagnia della fidanzata Melanie Hamrick e dei figli Deveraux e Georgia May, proprio a voler dimostrare che non c’è da preoccuparsi per l’imminente operazione.