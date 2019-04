Malena Tinder a sorpresa – Prima è toccato a Nina Moric, poi a Taylor Mega, ora è la volta della pornostar Malena. Come per le altre due, anche a Filomena Mastromarino – questo il nome all’anagrafe della pornodiva – è toccato inventarsi una nuova (ma sempre sensualissima) identità e buttarsi nel mondo di Tinder.

Ad architettare lo scherzo ai danni di tre povere vittime sono ancora una volta Le Iene. Così Malena crea il profilo fake sul social network di incontri più famoso del globo e, sotto la supervisione della redazione del programma Mediaset, inizia a chattare con tre sconosciuti.

La pornodiva non svela la sua identità alle sue tre vittime e le invita a casa sua per una notte di sesso. O, per lo meno, è questo quello che fa credere loro. Il primo a citofonare al portone della pornostar è Francesco. Il ragazzo appena si ritrova davanti Malena rimane a bocca aperta.

Lei, disinvolta, si presenta con una banana in mano: “Una pornostar è fatta come tutte le altre donne, solo che è abituata a prendere qualche cazzo in più”. Ma non è finita lì, perché la donna inizia a spogliarsi. Il povero Francesco, però, visibilmente sotto pressione, non riesce a sopportare la cosa e abbandona l’appuntamento.

Il secondo ad arrivare è Andrea. Ragazzo prestante, di 36 anni, personale trainer di professione. Lì per lì non riconosce la pornostar che è costretta a ricorrere a uno dei suoi video. Lui, però, non sembra farsi toccare dalla cosa e, anzi, provoca la donna: “Quindi il messaggio me lo fai lo stesso?”.

Lei non se lo fa ripetere due volte, sta al gioco: si spoglia e inizia a massaggiarlo. Poi tocca a lui, che ricambia il massaggio. I due sono a un passo dal letto, quando quei burloni de Le Iene fanno irruzione in casa e stoppano la cosa. Il sogno di Andrea si infrange.

La terza e ultima vittima è Giuseppe. Imprenditore nella vita, in chat aveva ammesso candidamente di volere una “donna porca, non puttana”. Appena arriva rimane imbambolato nel ritrovarsi davanti Malena. Subito inizia la paranoia per le “dimensioni”. Lei, allora, per stemperare la situazione, gli confessa la sua: è ossessionata dall’igiene, motivo per cui gli chiede espressamente di toccarla con i guanti.

Poi, nuda, chiede a lui di ricoprirla con una pellicola trasparente e lo provoca: “Lascio libero solo il buco della f…?”. L’atmosfera diventa sempre più hot, finché non si rende necessario l’intervento de Le Iene. Gioco finito, tutti a casa a bocca asciutta.