Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato. La conduttrice de La prova del cuoco ha deciso di uscire allo scoperto e far conoscere a tutti la sua nuova fiamma, dopo la rottura con l’attuale vicepremier Matteo Salvini.

Il nuovo compagno della Isoardi si chiama Alessandro Di Paolo. Insomma, la presentatrice non ha perso tempo e soprattutto non è voluta essere da meno rispetto a Salvini, che nei giorni scorsi aveva reso pubblica la sua storia con Francesca Verdini.

La Isoardi conosce da tempo conosce Alessandro Di Paolo, chi frequenta il mondo dello spettacolo, infatti, li ha visti spesso insieme in occasioni glamour. Ma chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi? Si tratta di un produttore molto famoso e soprattutto molto ricco, e in tal senso non avrebbe nulla da invidiare a Salvini.

Inoltre il buon Di Paolo sarebbe un vero e proprio play boy, sempre circondato da bellissime donne. Ora avrebbe deciso di mettere la testa a posto e concentrarsi esclusivamente sulla Isoardi. Novella 2000 ha pubblicato in esclusiva una foto che li ritrae insieme.

Dopo le foto che la bella conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram in compagnia del nuovo fidanzato, sui social non sono mancate le critiche e i commenti al veleno, per l’aspetto fisico di Di Paolo, ritenuto non esattamente un adone. Ma la Isoardi ha risposto stizzita difendendo il suo compagno.