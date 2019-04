Cagliari Juventus diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

CAGLIARI JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Cagliari e Juventus, sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Appuntamento oggi, martedì 2 aprile 2019, alla Sardegna Arena. Calcio d’inizio alle ore 21. Come sempre TPI seguirà la partita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale e un ampio prepartita.

CAGLIARI JUVENTUS DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

CAGLIARI JUVENTUS DIRETTA | PRE PARTITA

Davanti la Juventus si affida nuovamente al giovane Kean, con lui Bernardeschi. A centrocampo Emre Can, Pjanic e Matuidi

Allegri deve fare i conti con gli infortuni. Out Perin, Barzagli, Spinazzola, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Formazioni: Maran può puntare su Leonardo Pavoletti, che rientra dopo un turno di squalifica. Ad affiancarlo i nattacco Joao Pedro, i due avranno alle spalle Barella nel 4-3-1-2

Sono 75 i precedenti tra Cagliari e Juventus in Serie A: 11 vittorie dei sardi, 26 pareggi e 38 vittorie per la Juventus

Precedenti: la squadra di Maran ha perso tutte le ultime sette partite casalinghe di campionato contro i bianconeri

Il Cagliari, dodicesimo a quota 33 punti, vive un ottimo momento di forma, con due vittorie consecutive

I bianconeri sono reduci dall’ennesima vittoria stagionale, quella contro l’Empoli. Finora per la squadra di Allegri una sola sconfitta stagionale, contro il Genoa

Secondo appuntamento con la 30esima giornata di Serie A. La Juventus vola a Cagliari per provare ad allungare ancora di più sul Napoli secondo. Al momento sono 15 i punti di vantaggio sugli azzurri, un bottino sostanzioso in vista della conquista del nuovo scudetto

CAGLIARI JUVENTUS DIRETTA | PROBABILI FORMAZIONI

Ecco come dovrebbero schierarsi Cagliari e Juventus questa sera, 2 aprile, alla Sardegna Arena: calcio d’inizio alle 21.

Cagliari (4-3-1-2) – Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Caceres, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Kean, Bernardeschi. All.: Allegri.

Cagliari Juventus diretta live streaming e tv | Dove vedere la partita

Dove vedere Cagliari Juventus? La partita, valida per la 30esima giornata di Serie A, va in onda in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A. Calcio d’inizio alle 21. Come sempre, ampio pre e post partita.

Dove vedere le partite di calcio in streaming