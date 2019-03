Papa Francesco: “Non mi si baci l’anello”. Ecco perché | VIDEO

Papa Francesco e l’anello del pescatore. Il pontefice respinge chi vuole baciargli l’anello. Questa scelta non è casuale: rientra nella linea di di essere un Papa lontano dai formalismi. È stato definito Papa dei poveri, delle persone a margine della società e di certo non fa inginocchiare altre persone davanti all’anello d’oro.

Il video è stato girato nella basilica della Santa Casa di Loreto, in provincia di Ancona, dove Papa Francesco è stato in occasione della festa dell’Annunciazione. Dopo aver celebrato la messa si è intrattenuto come di consueto con i fedeli cattolici presenti.

Molti di loro hanno salutato il Papa semplicemente stringendogli la mano, mentre altri, come prevede la tradizione, hanno provato a inginocchiarsi e a baciargli l’anello del Pescatore, o piscatorio (latino: Anulus piscatoris) è una delle insegne del papa, che egli riceve durante la messa solenne di inizio del suo pontificato e che indossa all’anulare della mano destra.

Papa Francesco, che fin dall’inizio del suo pontificato si è mostrato poco interessato agli aspetti più di facciata della tradizione cattolica, ha però respinto quelli che cercavano di baciare l’anello, in alcuni casi anche un po’ bruscamente.

