“La vostra dieta è crudele nei confronti degli esseri umani!”. Un uomo è stato sorpreso a prendere a morsi la testa di un maiale durante una manifestazione vegana a Brighton, nel sud dell’Inghilterra, per protestare contro il regime alimentare che si oppone all’assunzione di carne e derivati animali.

La scena sta facendo il giro del web: nel filmato si vede un ragazzo che mangia un pezzo di carcassa cruda circondato da attivisti della “Direct Action Everywhere“, associazione che si batte per i diritti degli animali.

“Lo abbiamo fatto perché il veganismo è malnutrizione e non si può resistere con 15 nutrienti dalle piante” – ha spiegato il manifestante conosciuto su YouTube come il nickname di “Sv3rige“- “alcuni di noi sono ex vegani che si sono ammalati per questo motivo”.

Quando la Polizia è arrivata sul posto, l’uomo era circondato di partecipanti al “VegFest Brighton” (celebratosi sabato e domenica scorsi) armati di cartelli con le scritte “Mangiare carne è un omicidio”, “Non è cibo è violenza”.

