KATE MIGLIORE AMICA – Kate Middleton come non si era mai vista. La duchessa di Cambridge, che da tempo sarebbe infastidita dall’atteggiamento della sua ex migliore amica, Rose Hanbury, sarebbe andata su tutte le furie. E avrebbe vietato ogni contatto al marito William.

“Hanno litigato pesantemente. Erano molto amiche, ma adesso non lo sono più. William ha provato a fare da pacificatore per evitare di rompere i rapporti tra le due famiglie: vivono vicini, hanno conoscenze comuni e sono stati spesso ospiti gli uni degli altri. Ma Kate ha detto che non la vuole più vedere e ha imposto a William di distaccarsene progressivamente, malgrado il loro status sociale”, ha rivelato una fonte ai tabloid.

Ma chi è Rose Hanbury? Marchesa di Cholmondeley, la donna ha 35 anni, è una ex modella, moglie e mamma di tre bambini. Oltre a essere vicina di casa – nel Norfolk – della coppia reale. A Kate non piacerebbe affatto il rapporto che ha instaurato con suo marito: troppo complici e lei troppo sensuale, visto anche il suo passato sulle passerelle.

