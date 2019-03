Oroscopo di oggi | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 24 MARZO 2019 TPI – Finalmente il weekend è arrivato, come anche la primavera: cosa c’è di meglio di una domenica di sole e caldo per fare il pieno di energie per la settimana che ricomincia?

Per molti segni zodiacali, questo domenica 24 marzo 2019 sarà un giorno da ricordare, con tante novità. Ovviamente, però, per qualcuno per cui non sarà la giornata migliore della vita. Vediamo insieme cosa prevede l’oroscopo di oggi di TPI.

Partiamo, come sempre, dai segni fortunati del giorno. Sicuramente tra questi c’è l’Ariete: questo è d’altronde il periodo dei nati sotto questo segno, che non possono proprio lamentarsi delle previsioni delle stelle. Il loro cielo, infatti, sembra essere luminoso e ricco di opportunità tutte da cogliere, sia a livello professionale che amoroso.

Anche lo Scorpione vive una bella domenica di relax con il proprio partner o gli amici: è la giornata giusta per svagarsi e lasciarsi un po’ andare alla leggerezza, soprattutto dopo una settimana piena di impegni lavorativi.

Stesso discorso per il Sagittario, che vede alcune ottime novità in arrivo, soprattutto sul lavoro, ma non solo: per i single il consiglio è quello di lasciarsi più andare, non ve ne pentirete!

Anche il Capricorno può godersi sia questa domenica che i giorni a venire: se l’oroscopo di questo 24 marzo vi è favorevole, la prossima settimana lo sarà ancora di più!

Oroscopo di oggi | Origine

L’oroscopo (dal termine latino hōroscopus, a sua volta proveniente dal greco ὡροσκόπος hōroskópos, composto di ὥρα (hṓra), durata di tempo, e σκοπέω (skopéō), osservare) ha origini molto antiche. Individua la posizione degli astri principali del nostro sistema solare al momento della nascita di ciascuno. La parola, nel suo significato originario, indicava infatti il punto della costellazione dello zodiaco, sorto in uno specifico momento all’orizzonte, che costituisce la base per configurare la posizione degli altri segni zodiacali e dei pianeti in relazione a un momento specifico, come una nascita o un evento. In un senso più ampio, l’oroscopo indica, rispetto ai dodici segni dello zodiaco, l’osservazione del cielo e la posizione dei pianeti in un momento dato e le previsioni circa l’influenza che quella determinata configurazione potrebbe avere sull’evento in base al quale è calcolato.