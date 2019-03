MOWGLY AMICI 2019 – Durante gli appuntamenti pomeridiani con l’edizione 2019 di Amici, si è subito ritagliato uno spazio, diventando uno dei personaggi più amati, ma al tempo stesso discussi, da parte del pubblico che segue il talent di Canale 5. Stiamo parlando del ballerino Mowgly, pseudonimo per Cristian Bilardi.

In questi cinque mesi di scuola all’interno di Amici, Mowgly ha messo in mostra tutto il suo talento, anche se non sono mancati gli scontri con alcuni docenti, in particolare con Alessandra Celentano. Alla fine però il giovane ballerino ha ottenuto meritatamente un posto per il serale.

Un’occasione da non perdere che potrebbe dare una svolta alla sua carriera, visto che a partire da sabato 30 marzo ha la possibilità di farsi notare dal grande pubblico della prima serata di Canale 5.

Ma scopriamo meglio chi è Mowgly, uno dei concorrenti del serale di Amici 2019, che fa parte della squadra blu.

Mowgly Amici 2019 | Chi è

Mowgly, nome d’arte di Cristian Bilardi, ha soltanto 22 anni e viene da un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, Gallico. La sua passione per la danza nasce sin da bambino. quando si appassiona in particolare alla breakdance.

Una passione condivisa con il fratello più grande, Giancarlo, con il quale il concorrente di Amici gestisce proprio una scuola di breakdance. L’idea è quella di dare la possibilità a tanti giovani appassionati di ballo di avvicinarsi a questa disciplina.

Ma Mowgly è già un nome conosciuto nell’ambiente ancor prima di entrare nella scuola di Amici. È infatti uno dei migliori interpreti del genere hip hop ed ha vinto per due anni una delle più importanti competizioni del settore, il Red Bull BC One.

Di sé racconta: “Sono testardo, arrivo sempre all’obiettivo, come ad esempio nelle gare. Sono super determinato, non ho paura e vergogna di nessuno. Mi arrabbio raramente, sono uno molto puntiglioso e voglio sempre far valere le mie ragioni. Se son sicuro al 100% di aver ragione mi faccio valere sempre, anche se davanti ho qualcuno di superiore”. Su una cosa Mowgly è certo: “Sono quasi sicuro che non mi vedrete mai ballare danza classica”.

Mowgly Amici 2019 | Instagram

Molto attivo sui social, Mowgly è seguito da ben 91mila persone sul suo profilo Instagram ufficiale.