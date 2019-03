Il figlio dei Ferragnez cammina per la prima volta da solo: le acrobazie del piccolo Leone | VIDEO

Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, Leone, sta in piedi da solo per la prima volta.

Il 19 marzo del 2018 nasceva il primogenito di casa Ferragnez: Leone Lucia Ferragni. Il piccolo entrava a far parte della vita dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni e del rapper milanese Fedez.

Un anno dopo, la famiglia Ferragnez si ritrova a festeggiare il primo compleanno del bambino a Milano. Chiara e Fedez, infatti, hanno scelto di lasciare gli Stati Uniti per tornare a casa, circondati dalle famiglie di entrambi.

E per il compleanno Leone fa un regalo ai suoi genitori: per la prima volta si mette in piedi da solo. I suoi primi passi sono stati ovviamente postati sui social.