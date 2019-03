PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AMORE APRILE 2019 – La primavera è ormai ufficialmente arrivata e con lei tutta la carica di passione e amore che si porta dietro. C’è chi è in cerca dell’anima gemella e chi invece vive una relazione lunga ma magari non è soddisfatto del proprio partner. Insomma, l’amore come sempre colora le nostre vite e dà quel tocco in più alle nostre giornate.

Cosa prevede allora l’oroscopo per il mese di aprile? Quali sono i segni più fortunati in amore nel mese di aprile? Abbiamo consultato per voi i grafici del re degli astrologi, Paolo Fox, che ogni anno analizza mese per mese le previsioni di tutti i segni zodiacali.

I SEGNI FORTUNATI DI APRILE 2019

Paolo Fox tiene conto di tre parametri: amore, fortuna e lavoro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO DI FOX PER IL 2019

Paolo Fox segni fortunati amore aprile 2019

L’amore ci porta in alto ma allo stesso tempo è frutto di grandi dolori. Per fortuna tutto passa e – comunque – vale sempre la pena vivere a fondo un amore a costo di rischiare di soffrire.

Ecco allora quali sono i segni più fortunati in amore nel mese di aprile 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tra questi sicuramente il Leone, che procede in una fase di grande ripresa dopo aver avuto qualche settimana di stasi. Siete come sempre leader indiscussi e cacciatori. Questo vi porta ad essere la parte dominante della coppia, ma attenzione a non soffocare troppo il partner.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU PAOLO FOX

Molto bene anche l’Acquario: se siete single, può essere arrivato il momento di rimettersi in pista. Situazione sentimentale piuttosto positiva anche per Bilancia e Toro: se avete avuto dei litigi all’interno della coppia, sedevi attorno a un tavolo e chiaritevi.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI APRILE 2019

Bene anche il Capricorno: sembra proprio che abbiate trovato la persona giusta! Le stelle vi sorridono.

I SEGNI FORTUNATI DI APRILE 2019

Veniamo, invece, ai segni meno fortunati in amore di questo aprile: male su tutti il Sagittario, che rispetto a marzo segna un vero e proprio crollo. Abbiate pazienza, già da maggio le cose miglioreranno. Maluccio anche la Vergine, ma per fortuna le cose pian piano si metteranno per il verso giusto.

In calo l’Ariete, ma non temete: maggio e giugno vi vedranno assoluti protagonisti. Un mese senza molti scossoni né in positivo né in negativo per i segni restanti: ci riferiamo in particolare a Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO