GAME OF THRONES CACCIA AI TRONI – Chi non vorrebbe sedere sul Trono di Spade? I fan di tutto il mondo potrebbero avere un’incredibile opportunità, in vista dell’ottava stagione.

Una nuova iniziativa, lanciata con una campagna che risponde all’hashtag #ForTheThrone, che mette in moto una vera e propria caccia al tesoro. Seppur non sia ben chiara la ricompensa, è invece cristallino l’obiettivo: trovare il Trono di Spade.

Game of Thrones caccia ai troni | Come si fa?

Sono sei i troni (riprodotti a grandezza naturale) che potrebbero trovare una nuova casa (ma perché non 7, come i regni della serie tv? Forse perché il settimo è già al suo posto, alla roccaforte della Fortezza Rossa?).

A mettere in moto il meccanismo è stata proprio HBO, che ha voluto lanciare un contest globale per combattere l’attesa dell’ultima stagione dell’amata serie fantasy, coinvolgendone anche il cast di Game of Thrones.

Sei copie del Trono di Spade disseminate in parti indefinite del mondo: compito dei fan è quello di ritrovarle. Ma come si fa?

Sfoderate il vostro naso da Sherlock, perché qui avrete bisogno di forte intuito e analisi approfondita dei dettagli per scovare la location dell’iconico simbolo di Game of Thrones.

Game of Thrones caccia ai troni | I video-indizio

Ad “agevolare” i partecipanti ci ha pensato HBO, pubblicando un primo video su YouTube con delle riprese a 360° che permettono di avere una maggiore visione d’insieme: il Trono è immerso nel cuore di una foresta (o boscaglia?), ma quale sarà?

Per scoprirlo, bisogna inoltre essere consapevoli che questa è una sfida a tempo. Infatti, sulla pagina della campagna #ForTheThrone è presente un vero e proprio countdown che scandisce ogni secondo che ci avvicina alla fine della caccia al tesoro (per non parlare dell’inizio e conseguente fine della stagione 8 di Game of Thrones).

Nel caso (remoto) in cui qualcuno riuscisse a capire la posizione del Trono di Spade, cosa succederà? Cosa si vince? HBO non ha specificato questo dettaglio ma, nella peggiore delle ipotesi, vi dispiacerebbe avere un Trono di Spade nel soggiorno di casa vostra?