Stasera in tv 19 marzo 2019

Cosa c’è stasera in tv 19 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 19 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La penisola dei tesori

23:45 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Ammore e malavita

23:45 – Fatti Unici

00:50 – Reality

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 19 marzo 2019 su Rai 4

20:46 – Just for Laughs XIII ep.2

21:10 – Britannia ep.5

21:58 – Britannia ep.6

22:42 – Conan The Barbarian

00:42 – Wonderland pt.24

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – BENVENUTI AL NORD – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – BENVENUTI AL NORD – 2 PARTE

23:40 – TG5 – NOTTE

00:15 – METEO.IT

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA PICCINA DI PAPA’

21:25 – LE IENE SHOW

01:05 – I GRIFFIN – PRIMA PAGINA

Stasera in tv 19 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1908 – 2A PARTE – 1aTV

22:00 – IL SEGRETO – 1909 – 1A PARTE – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 667 – II PARTE – 1aTV

23:00 – UNA VITA – 668 – I PARTE – 1aTV

23:30 – CONFESSIONE REPORTER

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – L’INTEGRAZIONE DEL RILASSAMENTO

21:00 – CODICE: SWORDFISH – 1 PARTE

21:31 – TG COM

21:36 – METEO

21:38 – CODICE: SWORDFISH – 2 PARTE

23:07 – INTERSTELLAR – 1 PARTE

23:37 – TG COM

23:42 – METEO

23:44 – INTERSTELLAR – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – Pain & Gain – Muscoli e denaro

23:30 – Terapia e Pallottole

Stasera su Rai Movie:

19:20 – Pappa e ciccia

21:10 – Gomorra

23:30 – Anime nere

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Furia cieca

22:50 – Fuga da Absolom

01:05 – Camere da letto

Stasera in tv 19 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FURIA CIECA

21:00 – GLI UOMINI DELLA TERRA SELVAGGIA

22:51 – LO SPERONE NUDO

00:50 – TITUS

Stasera su Tv8:

19:30 – Cuochi d’Italia – 1^TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Ultimatum alla Terra

23:30 – Skyfall

02:00 – Wolf’s Land: Forever Yours – 1^TV

Stasera su Italia 2:

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA RICETTA PERFETTA

21:10 – 2 BROKE GIRLS – E I DOLCI INSULTI

21:35 – 2 BROKE GIRLS – E LA SINDROME DI ACCAPARRAMENTO

22:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL FONDO PER LE PICCOLE SPESE

22:24 – NEW GIRL I – COMPAGNI DI LETTO

22:55 – NEW GIRL I – IL TACCHINO

23:20 – DRAGON BALL SUPER – VEGETA AFFRONTA IL SAIYAN DEL SESTO UNIVERSO

23:50 – DRAGON BALL SUPER – HIT, COLUI CHE NON SBAGLIA UN COLPO

Stasera in tv 19 marzo 2019 su La 5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:13 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

Stasera su Cielo:

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:55 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – PENELOPE

23:15 – QUESTIONE DI LABBRA

Stasera su Nove:

20:00 – Operazione N.A.S. – 1^TV

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Leaving Neverland – 1^TV1a parte

23:30 – Leaving Neverland 1a parte

Stasera in tv 19 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:55 – La mala educaxxxion

02:05 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Primo appuntamento – 1^TV

22:25 – Primo appuntamento – 1^TV

23:35 – Il salone delle meraviglie – 1^TV

00:05 – Il salone delle meraviglie – 1^TV Du Iu Spic Inglisc

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN I Fuochi di Idirsholas

21:30 – SHERLOCK Il segno dei tre

23:15 – TOP GEAR 13′ Stagione Ep.2

00:15 – TOP GEAR 13′ Stagione Ep.3

Stasera in tv 19 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Cuochi d’Italia

22:05 – Cuochi d’Italia

22:55 – MasterChef Italia

00:10 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Wonder

23:15 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

00:50 – Il vegetale