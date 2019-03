Isola dei Famosi 2019 | Novità | Conduttore | Concorrenti | Canale 5 | Streaming

ISOLA DEI FAMOSI 2019 – Dopo un anno di attesa, dal 24 gennaio 2019 torna su Canale 5 L’Isola dei Famosi. Il celebre reality show condotto da Alessia Marcuzzi, dove i concorrenti (quasi tutti vip affermati) sono costretti a stare su un’isola deserta, procacciarsi il cibo e vivere come naufraghi, arriva quest’anno alla sua 14esima edizione.

Qui troverete tutte le ultime notizie sull’Isola dei Famosi 2019.

Isola dei Famosi 2019 | News

AGGIORNAMENTI 19 MARZO 2019 – Cosa è successo durante la decima puntata

Tante sorprese nella puntata di ieri sera, lunedì 19 marzo 2019, dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato che quella di lunedì prossimo, 25 marzo, sarà la semifinale del reality. Si inizia a intravedere dunque la fine delle sofferenze dei naufraghi, stremati ormai dopo due mesi sull’Isola.

In puntata non sono mancati nuovi litigi, che quasi sempre hanno coinvolto la fumantina Soleil Sorgè. Ha del clamoroso invece l’eliminazione, che ha stupito persino i concorrenti: nel televoto tra Luca Vismara e Paolo Brosio, infatti, a vincere è stato l’ex concorrente di Amici. Il giornalista, considerato uno dei candidati alla vittoria finale, ha perso anche il televoto flash per l’Isola che non c’è contro Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni.

Brosio, dunque, è stato costretto a lasciare il gioco. Mentre le nuove nomination hanno riguardato Marina La Rosa e ancora una volta Luca Vismara, ormai “odiato” da tutti i suoi compagni di viaggio.

Le sorprese non sono finite qui, perché due concorrenti hanno ricevuto la visita delle loro compagne. Tuttavia la produzione ha voluto inserire un meccanismo molto sadico: solo la coppia vincitrice di una prova ha potuto riabbracciarsi sotto gli sguardi tristi dell’altra…

AGGIORNAMENTI 18 MARZO 2019 – Stasera la decima puntata

Questa sera, lunedì 18 marzo 2019, va in onda su Canale 5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Alessia Marcuzzi e con la partecipazione, in qualità di opinioniste, di Alda D’Eusanio e Alba Parietti.

Nel corso della settimana i naufraghi (fatta eccezione per i due nominati) si sono sfidati in una nuova prova leader. Ad avere la meglio sugli altri nelle quattro manche disputate sono stati Soleil Sorgè e Aaron Nielsen. Chi vincerà il duello tra la fidanzata di Jeremias Rodriguez ed il figlio di Brigitte Nielsen?

A rischio eliminazione questa settimana ci sono due naufraghi: Paolo Brosio e Luca Vismara. Il nuovo eliminato avrà la possibilità di restare in gioco accettando di andare al televoto con Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni (sospesi) che attualmente si trovano ”sull’isola che non c’è”.

Prevista poi una gradita sorpresa per l’ex marito di Simona Ventura. Bettarini infatti dovrebbe ricevere la visita sull’isola della fidanzata…

Infine, farà il suo ingresso in studio Ariadna Romero, la modella eliminata al televoto nella scorsa puntata. Proseguiranno i litigi o tutto finirà sotto il tappeto? Appuntamento a stasera per la risposta.

AGGIORNAMENTI 12 MARZO 2019 – Ecco cosa è successo nella nona puntata

Ieri, 11 marzo 2019, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Un appuntamento molto atteso soprattutto dopo le forti polemiche della settimana scorsa, con il duro scontro tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli.

Una scena degradante per un personaggio con decenni di carriera alle spalle, umiliato dall’ex re dei paparazzi per il presunto tradimento della moglie Karin. Fogli, dopo le pesanti accuse di Corona, era scoppiato in un pianto dirotto, dando l’impressione ai telespettatori che si fosse oltrepassato il limite.

Per questo in avvio della puntata di ieri, 11 marzo, Alessia Marcuzzi si è subito scusata con il pubblico e, collegandosi con l’Honduras, ha chiesto scusa personalmente a Riccardo Fogli: “Riccardo, ti devo chiedere scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova e perché non mi aspettavo la tua reazione”, ha detto la presentatrice.

Nel resto della puntata abbiamo assistito allo scontro tra Soleil e Ariadna, che in settimana avevano litigato per il cibo. Le due si sono contese il ruolo di leader della settimana, e a vincere la prova è Soleil. Dopo l’addio improvviso di Ghezzal, tutti i naufraghi erano finiti automaticamente in nomination. La più votata dal pubblico, e che quindi ha lasciato definitivamente il gioco, è proprio Ariadna Romero.

Nel finale, dopo aver accolto in studio Jeremias, i concorrenti hanno fatto le loro nomination. I più votati, e che vanno quindi al televoto, sono Paolo Brosio e Luca Vismara. Il giornalista, inoltre, ha ricevuto un video di sua mamma che lo ha fatto commuovere.

Continua a faticare dal punto di vista degli ascolti l’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Eppure si trattava di una puntata molto attesa, dopo le polemiche che hanno caratterizzato l’ultima settimana per lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona sul presunto tradimento della moglie del cantante. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

In effetti la puntata di lunedì 11 marzo si è aperta senza musica o altro, ma in un silenzio irreale, con la conduttrice che ha chiesto pubblicamente scusa al pubblico per quanto accaduto. Collegandosi con l’Honduras, poi, la Marcuzzi si è anche scusata direttamente con il cantante.

Ma veniamo agli ascolti. La nona puntata dell’isola ha totalizzato 2 milioni 999mila telespettatori, in leggera risalita rispetto alle precedenti puntate, per uno share del 17,31%.

A vincere la serata è stata la fiction di Rai 1 Il nome della rosa, con uno share del 19,86% pari a 4 milioni 727mila persone. (QUI GLI ASCOLTI COMPLETI DELLA SERATA)

Isola dei Famosi 2019 | Conduttore

Come già detto, Alessia Marcuzzi conduce l’Isola per la quinta volta consecutiva. Da quando il reality è sbarcato su Mediaset, nel 2015 (prima era trasmesso da Rai 2), il Biscione ha sempre scelto l’ex conduttrice de Le Iene e il Grande Fratello.

“Non ho mai pensato di lasciare l’Isola – ha dichiarato Alessia Marcuzzi – anche se le difficoltà, specialmente quest’anno, sono state parecchie. Durante l’estate, anzi, ho pensato che mi mancava l’Isola: nonostante le sofferenze che porta la sua gestione, rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra tv”.

Isola dei Famosi 2019 | Opinionisti e inviato

Alessia Marcuzzi non è ovviamente da sola nel gestire i naufraghi e i tanti imprevisti del gioco. Al suo fianco, per l’edizione numero 14 la produzione ha scelto un cast di opinionisti tutto al femminile.

A commentare tutto quello che accade nella Palapa (la capanna fatta di foglie di palma da cui i naufraghi partecipano alle dirette) e in studio ci sono infatti Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

Chi è invece l’inviato sull’Isola? A questo proposito, la produzione ha pensato di fare ai concorrenti (e anche ad alcuni giornalisti) un bello scherzetto: nelle settimane precedenti all’inizio del reality, infatti, il nome che circolava era quello di Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello e proprio della scorsa edizione dell’Isola.

Nell’immediata vigilia, invece, è arrivata la notizia ufficiale: il vero inviato è Alvin, che ha già ricoperto il ruolo nel 2015 e nel 2016. Il conduttore di Bring the noise era stato annunciato inizialmente come concorrente: con la scusa, si è recato in Honduras insieme agli altri ragazzi per spiarli e scoprirne i primi segreti.

Isola dei Famosi 2019 | Concorrenti

Il cast dei concorrenti, in questa edizione, è molto variegato. Tanti i volti noti della televisione e del mondo dello spettacolo, uniti ad alcuni personaggi che promettono di far discutere di sé.

Grande curiosità attorno alla partecipazione di Paolo Brosio, che ha già dichiarato di aver chiesto una grande novità alla produzione: la possibilità di avere un prete con cui confessarsi e da cui ricevere la comunione. Il giornalista, inoltre, ha commentato la presenza di tante belle donne sull’Isola.

Di seguito tutti i concorrenti che fanno parte del cast de L’Isola dei famosi 2019.

– Sarah Altobello (QUI IL SUO PROFILO)

– Paolo Brosio (QUI IL SUO PROFILO)

– Giorgia Venturini (Saranno Isolani) (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATA

– Kaspar Capparoni (QUI IL SUO PROFILO)

– Grecia Colmenares (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATA

– Youma Diakite (QUI IL SUO PROFILO) – RITIRATA

– Riccardo Fogli (QUI IL SUO PROFILO)

– Abdelkader Ghezzal (QUI IL SUO PROFILO) – RITIRATO

– Demetra Hampton (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATA

– Marina La Rosa (QUI IL SUO PROFILO)

– Yuri Rambaldi (Saranno Isolani) (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATO

– Marco Maddaloni (QUI IL SUO PROFILO)

– Taylor Mega (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATA

– Viktorija e Virginia Mihajlović (QUI I LORO PROFILI) – ELIMINATE

– Aaron Nielsen (QUI IL SUO PROFILO)

– Luca Vismara (QUI IL SUO PROFILO)

– Jo Squillo (dalla terza puntata) (QUI IL SUO PROFILO) – RITIRATA

– Stefano Bettarini (dalla terza puntata) (QUI IL SUO PROFILO)

– Alice Fabbrica (Saranno Isolani) – ELIMINATA

– Francesca Cipriani (Polena) (QUI IL SUO PROFILO) – RITIRATA

– Mago Otelma (Polena) (QUI IL SUO PROFILO) – RITIRATO

– Jeremias Rodriguez (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATO

– Soleil Sorge (QUI IL SUO PROFILO)

– Ariadna Romero (QUI IL SUO PROFILO) – ELIMINATA

– John Vitale (Saranno Isolani) – ELIMINATO

Isola dei Famosi 2019 | Saranno Isolani

Ai concorrenti già ufficializzati si aggiungono anche i quattro finalisti di #SarannoIsolani, il “reality dentro il reality” con protagonisti 10 concorrenti non famosi, con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

Saranno Isolani è andato in onda, da martedì 8 gennaio 2019, per otto puntate sulla piattaforma Mediaset Play, con la conduzione di Filippo Nardi.

I quattro di loro rimasti (Alice Fabbrica, travel influencer: Giorgia Venturini, comunicazione e media; Yuri Rambaldi, spogliarellista e aspirante tronista e John Vitale, go-go boy) si sfidano nel corso della prima puntata dell’Isola dei famosi 2019: solo il vincitore diventerà un naufrago.

Isola dei Famosi 2019 | Dove vederla

L’Isola dei Famosi 2019 va in onda ogni giovedì sera su Canale 5 a partire dalle 21.20. Ovviamente è possibile vedere il reality anche in streaming, sulla piattaforma Mediaset Play, accessibile da pc, smartphone e tablet sia sul sito che sull’omonima app.