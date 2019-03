FESTA DEL PAPÀ 2019 FRASI – Il 19 marzo, come da tradizione, ogni anno cade la Festa del Papà. Una ricorrenza per festeggiare una delle figure più importanti e determinanti della nostra vita non può tralasciare alcun dettaglio, soprattutto quando si tratta delle tanto agognate “frasi a tema”.

Ebbene sì: qualunque tradizione che si rispetti non può fare altro che sfoggiare citazioni ad hoc per assegnare un punto alla propria casata. Quale figlio non vorrebbe far commuovere un po’ il papà con una frase ad effetto?

Perché il 19 marzo è la Festa del Papà?

Se siete a corto d’idee e non volete spremervi le meningi per questa giornata di festa, lasciatevi aiutare da chi vuole soltanto darvi qualche dritta. In onore della Festa del Papà, oltre a ricorrere alla tipica tradizione pasticciera, esistono tantissimi scrittori (recenti e passati) che hanno lasciato un piccolo contributo ed è a quegli scrittori che vogliamo chiedere aiuto per trovare la frase perfetta!

Festa del papà 2019 frasi | Le più belle

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre”. (Gabriel Garcia Marquez)

“Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando d’insegnarci”. (Umberto Eco)

“Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”. (Friedrich Schiller)

“Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre”. (Sigmund Freud)

Festa del papà 2019 frasi | E ancora

“In quella severità, e in quell’assenza totale di dubbi, vi era quanto suo padre gli aveva insegnato dell’essere padri: che è saper camminare, senza mai voltarsi”. (Alessandro Baricco)

“A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note”. (Markus Zusak)

“Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva”. (Clarence Budington Kelland)

“Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà”. (Anne Geddes)

Festa del papà 2019 frasi | Le citazioni

“Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita”. (Mahatma Gandhi)

“Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno”. (Fëdor Dostoevskij)

“Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani”. (Reed Markham)

“È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio”. (William Shakespeare)

Festa del papà 2019 frasi | E ancora

“La paternità è far finta che il regalo che amo di più è il solito dopobarba”. (Bill Cosby)

“Per farmi addormentare mio padre mi lanciava in aria. Purtroppo non era mai lì quando tornavo giù”. (Robin Williams)

“Quando un padre dona ad un figlio entrambi ridono; quando un figlio dona ad un padre entrambi piangono”. (William Shakespeare)

Che dite, l’abbiamo trovata la perfetta frase da bigliettino d’auguri?