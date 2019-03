Fedez ne combina una delle sue e fa arrabbiare Chiara Ferragni. Il rapper milanese, infatti, nella serata del 18 marzo, ha tirato un brutto scherzo (inconsapevolmente) alla cognata Valentina, la più piccola delle sorelle Ferragni.

Tutto è nato come uno scherzo, una presa in giro, ma stavolta il rapper milanese si è distratto e ha fatto un guaio dei suoi. Tra le innumerevoli stories che Fedez ha pubblicato – come suo solito – sul suo account Instagram, ne è spuntata una che ha fatto sgranare gli occhi ai suoi (milioni) di follower. Il rapper, infatti, per scherzo, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione di un gruppo di WhatsApp, ma non si è accorto che qualche numero non era registrato e così tutti hanno potuto vedere quello di Valentina.

Il rapper ha tentato immediatamente di correggere il tiro, andando a cancellare la storia incriminata, ma ormai il danno era stato fatto. Il numero di Valentina Ferragni è rimasto per qualche minuto online scatenando l’euforia dei suoi fan (tanti, visto che anche la piccola Ferragni è una influencer di un certo livello) e la rabbia della diretta interessata.

Fedez posta foto della Ferragni nuda, poi cerca di cancellarla: “Ero ubriaco

Su Twitter, intanto, i fan del rapper e della famiglia Ferragnez tutta non si sono fatti scappare l’occasione di commentare la cosa. “Ma di Fedez che pubblica il numero di Valentina ne parliamo?”, scrive un utente. “Fedez ha appena mostrato a milioni di persone il numero di Valentina Ferragni, mi sento male”, si legge in un altro tweet. “Ma Fedez ha appena pubblicato i numeri delle cognate per sbaglio ahah”, scrive un altro utente. Qualcuno chiede che cosa sia successo e un utente spiega bene la situazione: “Cosa si vedeva?”, “Una conversazione WhatsApp tra Chiara cognati e cognate. Alcuni erano registrati, altri no, quindi compariva il numero”.

Insomma, stavolta il rapper ha veramente esagerato. Chiara intanto pubblica una storia su Instagram in cui mostra il marito che tenta di scusarsi, male. Sarà finita così o fedez dovrà andare incontro all’ira della cognatina?