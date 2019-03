Il commovente gesto di un bambino di 6 anni per la migliore amica malata di cancro

È una storia d’amore quella che arriva dal Regno Unito. È la storia dell’amore pure e genuino di due bambini, di due amici. Lulu DeVries e Oisín Ruskin arrivano da Bedfordshire, il cuore profondo del Regno Unito, hanno sei anni e sono migliori amici.

Si sono conosciuti qualche mese fa, quando entrambi hanno iniziato a frequentare la scuola. I due si sono subito piaciuti, tanto da diventare in pochissimo praticamente inseparabili. Poi, però, a un certo punto, l’incantesimo si è rotto. O, quasi. La piccola Lulu ha iniziato ad accusare dei malori. All’inizio nessuno riusciva a capire a cosa fossero dovuti, poi, però, i genitori della piccola hanno fatto sì che facesse dei controlli più approfonditi fino a scoprire quello che non avrebbero mai voluto sapere.

La loro bambina era affetta da neuroblastoma, un tumore maligno che si manifesta nei primi anni di vita, aggressivo, tra i più diffusi nei bambini. A quel punto la vita della piccola Lulu è cambiata completamente. La bambina è stata sottoposta a un primo ciclo di chemio e poi a un intervento chirurgico. Ma le cure sono continuate, con la radioterapia e l’immunoterapia.

La mamma e il papà della piccola Lulu hanno dato vita a una raccolta fondi per permettere alla bimba di prendere un volo, arrivare negli Stati Uniti e sottoporsi a un cura di tipo sperimentale che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua vita.

In tanti hanno risposto, in moltissimi hanno dimostrato affetto e solidarietà per la bambina di sei anni. Ma la dimostrazione di affetto più grande è stata quella del suo migliore amico. Oisín ha fatto qualcosa di sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta tutti.

Lulu negli ultimi mesi, a causa delle terapie, ha perso molti capelli e così i genitori hanno deciso di tagliarle i capelli corti, in modo da farle avvertire meno quel cambiamento traumatico. Lui, Oisín, ha deciso di imitare l’amichetta e per solidarietà si è fatto tagliare i capelli a sua volta. Sua madre, Jo Ruskin, 40 anni, ha riferito ai media: “Sono così orgoglioso di lui”.

La foto di Lulu che taglia i capelli all’amichetto del cuore ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web. Questa è una storia d’amore ed entrambi ricorderanno quel gesto come uno dei più dolci e più potenti della loro vita.

Un bambino malato terminale di 5 anni ha scritto il suo stesso necrologio