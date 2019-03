Salvini, l’assurdo fuorionda dalla D’Urso in cui insulta Fazio e la Boldrini | VIDEO

È Matteo Salvini show dietro le quinte di Domenica Live. Il vicepremier e ministro dell’Interno, ospite del salotto domenicale di Canale 5, prima di entrare in studio si lancia in una diretta Facebook particolare, in cui mostra i camerini Mediaset e saluta i suoi fan.

Il vicepremier leghista mostra così alle migliaia e migliaia di persone connesse sul suo account Facebook i momenti precedenti all’intervista attesissima con Barbara D’Urso. Matteo Salvini apre la diretta “svelando” i camerini di Canale 5. “Tra poco c’è una mamma famosa con la figlia nata cinque giorni fa”, dice il vicepremier leggendo sullo schermo della tv del camerino che trasmette Domenica Live. “Non sono io la mamma nata cinque giorni fa”, commenta Salvini, facendo sbucare il suo faccione davanti alla telecamera del cellulare che riprende il momento.

“Non siamo ancora arrivati a questo. Ero vestito un po’ scaciato, mi son messo elegante, con giacca, cravatta e doppiopetto per andare a Domenica Live“, continua mentre prende il suo borsone e si dirige verso lo studio del programma. Nel frattempo inizia a salutare i fan che commentano il video.

Poi, prima di lasciare il camerino, entra nel bagno: “Il bagno, l’asciugamano! I leghisti si lavano! Abbiamo svelato questo mistero”, continua ancora scherzando il vicepremier, che lascia il camerino e percorre i corridoi di Mediaset.

Poi, sulle scale, si ferma e chiede ai suoi fan come stanno trascorrendo la domenica e aggiunge: “Stasera mi dicono che da Fazio c’è la Boldrini, eh”. Poi fischia, sottolineando ironicamente l’importanza dell’evento. “Fazio-Boldrini, mamma mia, imperdibile!”, continua sarcastico il vicepremier leghista.

Continua a scendere le scale e a salutare i fan: “Son tutti uomini! Salutiamo Sofia”. Poi saluta i cameraman e finalmente si appresta a entrare in studio, sempre seguito dal ragazzo dello staff che lo riprende con il cellulare. Alle spalle si presenta Umberto Smaila, ospite di Barbara D’Urso: “Eroe, eroe!”, ripete Salvini, mentre Smaila risponde: “Finalmente ti conosco”.

Poi il vicepremier si lancia in un pronostico calcistico. Accanito tifoso del Milan, Matteo Salvini a poche ore dal derby della Madonnina prevede la vittoria degli avversari: “Ma tanto vince l’Inter, stasera. 3 a 1, 3 a 2”.