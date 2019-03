Elisabetta Canalis, capezzoli a vista sul red carpet di Los Angeles | VIDEO

Elisabetta Canalis torna a far girare la testa ai suoi fan. L’ex velina mora più famosa di sempre riesce a catturare gli obiettivi dei fotografi anche dall’altra parte dell’oceano. Sui social spuntano le foto di una Elisabetta Canalis in splendida forma sul red carpet dei Los Angeles Fashion Awards.

La Canalis sceglie per l’occasione in un vestito scuro. Le spalle scoperte e una scollatura profondissima da capogiro. A far impazzire i fan è il fatto che sotto il vestito non abbia lingerie. E dalle testimonianze lasciate sui social si vede bene.

Sul suo account Instagram, l’ex velina pubblica una foto in compagnia dell’amica modella Elisa Sednaoui Dellal e nelle stories pubblica una serie di video in cui mette in bella mostra le sue forme. Ma non solo: nelle stories viene fuori tutta la simpatia della showgirl sarda.

La 40enne, infatti, pubblica una storia con la foto in cui è ritratta abbracciata alla sua amica Elisa. Dietro le due, però, viene immortalato anche un intruso. Nella storia, Elisabetta Canalis scrive: “In realtà non ho idea di chi sia questo ragazzo”.

Nella storia successiva aggiunge ancora: “Ma lui ha rovinato la nostra foto ben due volte, quindi merita questa!” e aggiunge una piccola coppa.



Elisabetta Canalis vive negli Stati Uniti ormai da qualche anno. Il 14 settembre 2014 ha sposato, infatti, il chirurgo italo-americano Brian Perri. Le nozze sono state celebrate ad Alghero, nella sua Sardegna, non lontano dalla città in cui è nata, Sassari.

A fare da testimone di nozze è stata Maddalena Corvaglia, con la quale ha condiviso il palco di Striscia la Notizia come. I due sono amiche di vecchia data, tanto che la stessa Canalis è stata a sua volta testimone di nozze della Corvaglia. Elisabetta e Brian hanno avuto una bambin, nel 2015, Skyler Eva e tutta la famiglia vive a Los Angeles.