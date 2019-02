Abbi cura di me e Argento vivo. Per il cardinale Gianfranco Ravasi non ci sono dubbi: sono questi i brani con i testi più belli a Sanremo 2019. L’arcivescovo, durante la prima serata del Festival della canzone italiana, si è divertito a commentare su Twitter le canzoni che gli sono piaciute di più. “Vincitori”, in un certo senso, sono Simone Cristicchi e Daniele Silvestri.

Le parole riportate da Ravasi sui social nel corso della diretta sono state: “Avete preso un bambino che / Non stava mai fermo / L’avete messo da solo / Davanti a uno schermo / E adesso vi domandate se sia normale / Se il solo mondo che apprezzo / È un mondo Virtuale”. Quelle, quindi, di Argento vivo che hanno raggiunto più di 4mila “Mi piace” nel tweet del cardinale.

Qualche minuto dopo, il teologo ha riportato alcuni versi di Abbi cura di me: “Basta mettersi al fianco / invece di stare al centro”. Anche questa scelta è stata apprezzata dai social, che hanno reagito con oltre 1.200 cuoricini.

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro

Il primo pezzo, quello di Daniele Silvestri, è la storia di un ragazzo adolescente che da un decennio vive in un carcere per un reato da lui non commesso. Una canzone emozionante e affatto banale, arricchita dalle strofe del rapper Rancore. Il secondo, invece, quello firmato da Cristicchi, è una riflessione poetica sul senso della vita.

Entrambi, comunque, sono entrati nella zona blu della classifica: sono provvisoriamente in alto.

La classifica della prima serata di Sanremo 2019

Di seguito la classifica provvisoria annunciata alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2019, sulla base dei voti della giuria demoscopica, che incide per il 30 per cento sul giudizio totale.

Fascia BLU:

Ultimo

Bertè

Silvestri

Irama

Cristicchi

Renga

Il Volo

Nek

Fascia GIALLA:

Nigiotti

Negrita

Paola Turci

Tatangelo

Patty Pravo e Briga

Arisa

BoomdaBash

Federica Carta e Shade

Fascia ROSSA:

Mahmood

Achille Lauro

Nino D’Angelo e Livio Cori

Einar

Ghemon

Motta

Ex Otago

Zen Circus

