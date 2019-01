Super Bowl Albo d’oro | Chi ha vinto | Quante volte

SUPER BOWL ALBO D’ORO – Qual è la squadra che ha vinto più Super Bowl? Chi non ha mai vinto? Di seguito l’albo d’oro del Super Bowl, la finale del campionato di Football americano (NFL):

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL SUPER BOWL 2019

6 vittorie – Pittsburgh Steelers

5 vittorie – New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4 vittorie – Green Bay Packers, New York Giants

3 vittorie – Oakland Raiders, Washington Redskins, Denver Broncos

2 vittorie – Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens

1 vittoria – Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, New York Jets, Tampa Bay Bucaneers, New Orleans Saints

0 vittorie – Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, L.A. Chargers, Tennessee Titans, Arizona Cardinals

Super Bowl | Dove si gioca l’edizione 2019

Per la terza volta nella sua storia il Super Bowl fa tappa ad Atlanta. La prima volta nel 1994: Super Bowl XXVIII; poi il Super Bowl XXXIV nel 2000. La gara, negli Stati Uniti, sarà trasmessa dal network CBS.

La decisione di giocare ad Atlanta il Super Bowl LIII è stata presa dai proprietari delle 24 franchigie della NFL il 26 maggio 2016 dopo tre votazioni. La città della Georgia ha avuto la meglio su altre tre “finaliste”: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Florida), Mercedes-Benz Superdome, New Orleans (Louisiana) e Raymond James Stadium, Tampa (Florida).

Super Bowl | Streaming e diretta tv

Il Super Bowl 2019 sarà trasmesso in Italia in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn che possiede i diritti tv per l’Italia del Football americano.

Dazn, come noto, è visibile anche sulle nostre tv. Ma non tutte. Per assistere agli eventi Dazn è infatti necessario avere una smart tv o decoder come SkyQ.

> QUI COME FUNZIONA DAZN SU SKYQ

> QUI COME VEDERE LE PARTITE SU DAZN