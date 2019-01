È una storia romantica, ma non a lieto fine quella svoltasi all’aeroporto di Catania nel gennaio 2019. Un ragazzo, che aspettava la sua amata nel settore degli arrivi del Fontanarossa, è stato rifiutato dalla campagna che non ha accettato la proposta di diventare sua moglie ed è fuggita. Il video della scena surreale è diventato subito virale sui social.

La vicenda

Il giovane aveva organizzato tutto il necessario per far sì che la proposta di matrimonio fosse davvero impeccabile. I fiori, l’anello, i palloncini a forme di cuore con sopra scritto “Mi vuoi sposare” e, ovviamente, il discorso preparato. Addirittura aveva coinvolto i gestori della pagina Facebook dell’aeroporto in questione, che avrebbe dovuto parlare della proposta. Ma la ragazza, quando ha avuto di fronte l’innamorato in ginocchio, gli ha detto “No” ed è andata via trascinata dalla madre, che ha rimproverato anche il povero malcapitato.

L’episodio è stato subito commentato dagli utenti del web, alcuni dei quali hanno provato a consolare il giovane. “Caro ragazzo, guarda il lato positivo della cosa: non ti meritava. Chiusa una porta si apre un portone. E poi, con una suocera così che la comanda a bacchetta, molto meglio così, fidati”. Altri, invece, hanno ironizzato sull’accaduto: “È scappata perché mancava il punto interrogativo (sul palloncino, ndr)”. Oppure: “Questo si che è un friendzone”.

I viaggiatori che hanno assistito alla scena, inizialmente curiosi, hanno provato a rincuorare il ragazzo.

