I fan lo attendevano da settimane – la prima volta era stato proiettato l’8 dicembre 2018 al Comic Con Experience in Brasile – e finalmente sono stati accontentati: è online il trailer di Spider-Man – Far from home, il film del mondo Marvel diretto da Jon Watts.

La pellicola – 23esima trasposizione per il grande schermo di un fumetto Marvel – è il sequel di Spider-Man: Homecoming uscito nel 2017 e firmato dallo stesso regista. Questa volta, però, la storia è incentrata su una vacanza che Peter Parker e i suoi amici fanno in Europa – anche a Venezia – interrotta improvvisamente da Mysterio, l’antagonista interpretato da Jake Gyllenhaal.

Spider-Man – Far from home uscirà nei cinema italiani il 4 luglio 2019, un giorno prima rispetto agli Stati Uniti. È il primo film della cosiddetta “Fase Quattro”, una delle diverse divisioni dell’universo cinematografico Marvel.

Il soggetto porta le firme di Stan Lee e Steve Ditko. Nel cast ci sono diverse stelle del cinema, da Tom Holland (Peter Parker) a Michael Keaton (Adrian Toomes/Avvoltoio), da Jon Favreau a Marisa Tomei, da Jake Gyllenhaal (Quentin Beck/Mysterio) a Samuel L. Jackson (Nick Fury).

Le riprese della pellicola si sono svolte tra Inghilterra, Repubblica Ceca, New York e Venezia.

LEGGI ANCHE: Oscar 2019, chi sono i favoriti alle nomination