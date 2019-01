“La regina Elisabetta mangia la pizza?”. Questa la domanda rivolta dagli studenti della scuola elementare di King Henry’s Walk Garden, a Londra, a Kate Middleton. “E qual è la sua preferita?”.

La duchessa di Cambridge, ospite dell’istituto nel gennaio 2019, è rimasta sbalordita dalle richieste dei bambini. E così ha detto: “Questa è un’ottima domanda. Non lo so, magari la prossima volta che la vedo glielo dovrei chiedere”.

Kate, dunque, non ha svelato i gusti della sovrana in ambito culinario. Con gli alunni, però, ha preparato appunto una pizza e ha costruito delle piccole scatole per gli uccelli.

Secondo l’ex chef di Buckingham Palace, Darren McGrady, il regime alimentare di Elisabetta II è ordinario, ma rigido. “Purtroppo la regina non è una buongustaia. Mangia per vivere, a differenza del principe Filippo che ama mangiare e starebbe a parlare di cibo per ore”.

Kate Middleton sorpresa al discount

Non accade tutti i giorni di trovare un membro della famiglia reale in giro. Soprattutto mentre si fa shopping al discount. Il 23 dicembre 2018 Kate Middleton si è recata in un negozio (The Range) nei pressi di Sandringham, nella contea di Norfolk, dove tradizionalmente la royal family trascorre il Natale. La moglie di William, però, non era da sola: al di là delle guardie del corpo, posizionatesi senza attirare l’attenzione, la duchessa era in compagnia dei suoi primi figli, George e Charlotte.

Libri per bambini, materiale per disegnare e dipingere e fotografie. Ecco cosa c’era nel carrello di Kate, probabilmente regali per le feste. Vestita casual – cappotto verde, pantaloni sportivi e capelli legati – la duchessa si aggirava tra gli scaffali del grande magazzino cercando di farsi notare il meno possibile. Ma è stata subito avvistata dai clienti, una dei quali si è avvicinata per chiederle uno scatto insieme.

“Si è rifiutata molto educatamente, è stata così gentile e ha spiegato che stava solo facendo un po’ di shopping natalizio – ha raccontato la fan – Le guardie del corpo stavano a distanza. Sembravano una famiglia comune che cerca tra le offerte qualche idea dell’ultimo minuto”.

Il fatto, comunque, ha colto di sorpresa un po’ tutta la clientela del negozio. “Ho fatto un doppio giro quando l’ho vista. Non ti aspetti di vedere i reali che fanno compere a The Range”, ha dichiarato una donna.

LEGGI ANCHE: Arthur Chatto, il nipote della regina Elisabetta II che fa dimenticare Harry