La potenza dei social network è impressionante. Dopo l’immagine dell’uovo su Instragram, lo scatto con più like nella storia dell’applicazione e, prima ancora, della #BirdBoxChallenge – la sfida pericolosa diffusasi tra i fan dell’omonimo film con Sandra Bullock e sconsigliata da Netflix – arriva una nuova tendenza: la #10YearsChallenge.

Su Instagram e su Twitter migliaia di persone, tra cui molte celebrità, hanno preso parte alla #10YearsChallenge. In sostanza gli utenti postano due immagini una accanto all’altra e mostrano come sono adesso e com’erano dieci anni fa. A ciò aggiungono, nella didascalia, l’hashtag #10YearsChallenge. Una “sfida” che rischia di mostrare l’invecchiamento precoce di alcuni o, al contrario, un percorso esistenziale alla Benjamin Button. Per questo motivo alcuni hanno deciso di postare solo le immagini di un decennio fa.

La tendenza è conosciuta anche con altri nomi. Tra questi #HowHardDidAgingHitYou (“Quanto la vecchiaia ti ha duramente colpito”) e #GlowUp (“L’essere raggiante”). Una gara divertente e che è stata subito accolta positivamente dalle star.

Vi hanno preso parte le attrici Viola Davis e Reese Witherspoon – quest’ultima sotto lo scatto ha scritto “Il tempo vola quando ci si diverte” – ma anche il conduttore televisivo Trevor Noah – su Instagram si legge “Come potete vedere il mio stile non è cambiato nel corso del decennio”.

La cantante Miley Cyrus, invece, ha pubblicato uno scatto risalente al 2009 in cui appare lei in compagnia di suo marito, Liam Hemsworth. Janet Jackson, sorella di Michael, ha semplicemente aggiunto sotto l’immagine: “Sfida accettata”. Infine – ma ce ne sono tante altre – la comica Sarah Silverman ha postato due foto identiche risalenti al 2009, scrivendo nella didascalia: “Dio, sono così invecchiata”. Elizabeth Banks ha ironizzato: “Esclusivo: le bionde si divertono più di tutte”.

LEGGI ANCHE: Soffocarsi per gioco: cos’è il “blackout”, la folle moda che ha portato alla morte di un quattordicenne a Milano