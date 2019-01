Elisa Isoardi risponde ai rumors che la vorrebbero ancora fidanzata con il vicepremier Matteo Salvini. In un post sul suo account Instagram, la presentatrice del programma di Rai 1 La prova del cuoco spiega ai suoi follower che quelle messe in giro sono voci infondate: la storia con il ministro dell’Interno è terminata da un pezzo. [Qui le motivazioni secondo cui la coppia non si sarebbe mai lasciata].

“Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento”, ha scritto dura la presentatrice Rai.

“Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi che rilasciano interviste avente a oggetto la mia vita privata sono lesive della mi onorabilità, della mia dignità e della mia privacy”, ha continuato Elisa Isoardi.

La fine della storia

Era stato proprio su Instagram che la conduttrice aveva annunciato la fine della relazione con il vicepremier leghista. Con una foto e una frase, Elisa Isoardi diceva addio a quello che è stato il suo compagno per quasi quattro anni.

I due avevano reso pubblica la storia d’amore solo nel 2016. Poi la rottura, arrivata a ottobre 2018: “Ci siamo lasciati per colpa della lontananza causata dai troppi impegni di entrambi”, ha spiegato lei. [Qui Elisa Isoardi spiega le motivazioni che hanno portato alla rottura con Salvini].

Anche Matteo Salvini aveva commentato la fine della storia con la Isoardi via social, un po’ piccato e lasciando intendere che la rottura fosse da addossare alla conduttrice: “Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità”.

I gossip sull’amore mai finito

Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici e ha dichiarato: “La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe detto alla stampa italiana che lei è ancora fidanzata con Salvini, ma questo è il segreto di Pulcinella”.

Secondo il giornalista, “i due non si sono mai lasciati, hanno avuto un momento di separazione momentanea, una piccola crisi, mai una rottura. Loro staranno così per un altro po’ e poi convoleranno a giuste nozze, in montagna, in uno scenario nordico, nel paesino di Elisa. Festeggeranno il loro sì tra un paio d’anni. Viva Elisa, viva Matteo”.