UNA VITA COME TANTE di Hanya Yanagihara

Quanto dolore fisico può sopportare una persona? E’ la domanda che mi sono posta leggendo il libro “Una vita come tante” dell’hawaiana Hanya Yanagihara.

Il romanzo racconta la storia di quattro amici: Jude, JB, Willem e Malcolm.

Jude studia legge e attraverso le camicie nasconde le cicatrici di una storia che fatica a raccontare. JB è l’artista brillante cresciuto da una famiglia di donne e cerca la sua identità. Willem è il più bello del gruppo, nonostante quell’alone che fa innamorare tutti di lui è molto insicuro e il suo sogno è diventare un attore. Malcom studia architettura, proviene da una famiglia benestante ed è abituato a schivare chi gli fa domande scomode sui suoi reali desideri.

Ognuno è imperfetto per un suo motivo e, anche in gruppo, non perdono mai le loro individualità sofferenti dimenticandosene solo per pochi istanti.

Questo libro non ha vie di mezzo, ti piace oppure no. L’autrice senza mezzi termini racconta in modo crudo la sofferenza che un essere umano si può infliggere a causa di altre persone.

LE CONFESSIONI DI CATERINA DE MEDICI di C.W. Gortner

Caterina è l’ultima legittima discendente dei Medici e a 14 anni viene promessa sposa a Enrico, figlio di Francesco I.

Mandata via da Firenze, viene umiliata in Francia dove il marito preferirà l’amante Diane de Poitiers e dove la corte la vedrà sempre come “la straniera”.

Mecenate di Nostradamus e lei stessa veggente, viene accusata di stregoneria e di aver ucciso i suoi nemici, ma in realtà combatte per salvare la Francia e i figli dalla guerra di religione che sta invadendo l’Europa.

La storia è un argomento interessante, ma noioso e ripetitivo e i romanzi storici, anche se sono romanzi, sono difficili da scrivere perché bisogna trovare la chiave per renderli interessanti e scorrevoli. C.W.Gortner è uno di quegli scrittori che ci è riuscito.

UNA STANZA PIENA DI GENTE di Daniel Keyes

Un libro che valse all’autore una nomination al premio Edgar Award.

Un libro che, nel 2020, avrà Leonardo Di Caprio come protagonista del film The Crowded Room.

“Una stanza piena di gente” è il titolo dell’opera di Daniel Keyes.

È la biografia di William Stanley Milligan, conosciuto come Billy Milligan, un criminale americano che nel 1977 ha rapito, violentato e derubato tre studentesse universitarie. Venne processato e assolto per infermità mentale. In lui convivono 24 personalità diverse.

Una storia inquietante e ansiogena. Un libro perfetto per chi cerca di capire la mente umana.

LETTERE D’AMORE DALLA SCOZIA di Alexander McCall Smith

“Lettere d’amore alla Scozia” di Alexander McCall Smith è il terzo libro del ciclo “Le storie del 44 Scotland Street”.

Per i condomini di questo indirizzo ci sono imminenti cambiamenti…

Domenica è partita per lo stretto di Malacca, per una ricerca antropologica sui pirati. A occupare il suo appartamento arriverà l’amica Antonia.

Bruce si è trasferito a Londra e Pat, la sua inquilina, è costretta a trasferirsi.

Matthew, invece, ancora innamorato di Pat riuscirà a conquistarla? Forse per lui sarà la volta buona.

Ma per qualcuno le cose non sono cambiate nemmeno di una virgola. Sto parlando di Angus e del suo cane Cyril.

L’INFERNO E’ UNA BUONA MEMORIA di Michela Murgia

L’inferno è una buona memoria è un libro di Michela Murgia, un fantastico tascabile da portare in vacanza.

La scrittrice racconta di aver comprato, per ammazzare il tempo durante la traversata tra la Sardegna e Civitavecchia, il romanzo fantasy “Le nebbie di Avalon”.

Viviana, Morgana, Ginevra e Igraine sono le protagoniste e come avrete notato dai loro nomi sono tutte donne. Il libro infatti è raccontato dal loro punto di vista.

Astuzia, manipolazione e magia li trovate all’interno di questo romanzo….

Cosa saresti disposto a fare per avere potere?

Questo libro racconta come alcune donne sono riuscite a prenderselo.

UCCELLI DI ROVO di Colleen McCullough

Il libro che vi propongo questa settimana si intitola “Uccelli di rovo” di Colleen McCullough.

Lo sapevate che il libro Uccelli di rovo ha ispirato la sceneggiatura di una serie tv a metà degli anni ’80?

Il romanzo è ambientato nei primi del ‘900 e racconta la storia della famiglia Cleary. Penserete che sia una trama banale, ma il nodo del racconto arriva con l’intenso rapporto d’amore tra Meggie Cleary e l’ambizioso prete Ralph de Bricassart.

E non è l’unico colpo di scena…

Ma non voglio spoilerare nulla. A voi la lettura.

APPRENDISTA PER CASO di Vikas Swarup

L’autore di questa settimana è sempre Vikas Swarup con il libro “Apprendista per caso”.

Ambientato anche questo romanzo in India, racconta la storia di Sapna Sinha, una commessa indiana che per un fortuito caso del destino conosce l’amministratore delegato di un’importante azienda che le fa una proposta che le potrebbe cambiarle la vita.

Sapna potrebbe avere un ruolo di spicco nell’azienda, ma per farlo deve superare alcune prove che la vita le propone…

Come “Le dodici domande” anche questo libro descrive un’India vera e cruda, dove si nota molto bene la suddivisione dei ricchi e dei poveri.

Un romanzo che ho letto in pochissimo tempo e che mi ha preso dal primo all’ultimo capitolo.

LE DODICI DOMANDE di Vikas Swarup

Ambientato in India “ Le dodici domande ” è il primo romanzo del diplomatico indiano Vikas Swarup.

Ram Mohammad Thomas è un cameriere indiano che viene accusato di truffa per aver risposto correttamente e aver vinto a un quiz di dodici domande.

Se leggerete questo libro non potrete non notare la differenza tra le caste che esiste in India e come vengono trattate le persone per questo motivo.

Stavo dimenticando di dirvi che l’idea di questo libro scaturisce da un articolo di un giornale locale sui bambini che vivono nelle baraccopoli indiane ed è stato adattato come soggetto per il film The Millionaire.

UN LIBRO DI CORSA – GONE GIRL di Gillian Flynn

“L’amore bugiardo” è un romanzo di Gillian Flynn. Se scorrete le prime pagine sicuramente l’impressione è quella di avere davanti un libro con la classica trama scontata.

Amy e Nick infatti sono la classica coppia perfetta, abitano a New York con un tenore di vita agiato e mondano, ma non tutto è oro quel che luccica.

Senza troppo farsi attendere arriva il colpo di scena: entrambi perdono il lavoro e si devono trasferire in un paesino del Missouri dove Nick non fatica a rifarsi una vita mentre Amy è sempre più isolata. A complicare il tutto la misteriosa sparizione della donna.

UN LIBRO DI CORSA – IL SUGGERITORE di Donato Carrisi

Il Suggeritore racconta le vicende della squadra speciale d’investigazioni, il cui compito è trovare delle bambine scomparse e un serial killer. Il gruppo è guidato da Goran Gavila e Mila Vasquez.

Per come lo descrivo è un libro come tanti, ma fidatevi perché le sorprese si trovano sempre dove non ve le aspettate.

Primo libro della saga di Donato Carrisi, Il Suggeritore è un thriller psicologico che non vi farà respirare. Se comincerete a leggerlo non smetterete finché non lo avrete finito.

UN LIBRO DI CORSA – SHANTARAM

“Povertà e orgoglio convivono come bravi fratelli, ma alla fine, inevitabilmente uno dei due uccide l’altro”. È una delle frasi del libro Shantaram (uomo della pace di Dio), un romanzo autobiografico dell’australiano Gregory David Roberts, eroinomane e rapinatore.

Evaso dal carcere si rifugia in India dove vive per dieci anni. A Bombay apre un ambulatorio gratuito in uno slum (baraccopoli), comincia anche a lavorare per uno dei principali boss della mafia indiana, diventa riciclatore di denaro e affronta la guerra in Afghanistan, guadagnandosi il soprannome di Shantaram.

Lo scrittore riesce a farti entrare nella storia con una facilità incredibile. L’ho letto in poco tempo e ne sono stata letteralmente risucchiata.

UN LIBRO DI CORSA – L’ALTRA DONNA DEL RE

“Le linee tra Anna e me erano chiaramente tracciate. Per tutta l’infanzia si era trattato di chi fosse la migliore Bolena. La nostra rivalità andava giocata sul palcoscenico più vasto del regno. Alla fine dell’estate una sarebbe stata l’amante riconosciuta dal re, l’altra le avrebbe fatto da domestica, da assistente e forse da buffone”. È una delle frasi emblematiche che descrivere il romanzo “L’altra donna del re” di Philippa Gregory il cui perno è la rivalità tra le due sorelle Bolena: Maria e Anna.

L’ambientazione è il regno di Enrico VIII. Anna, che in seguito diventerà una seconda moglie, è pronta a qualsiasi cosa per diventare regina…

Un romanzo da leggere tutto d’un fiato.

