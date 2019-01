Una dichiarazione che ha fatto discutere e ha preoccupato molti fan. Le parole di Ricky Martin, ospite della prima puntata di C’è posta per te su Canale 5, hanno spiazzato gli spettatori del popolare programma di Canale 5.

“So che le preoccupazione sono tante, arriva un nuovo nipotino e te hai un figlio. Io da papà single so che le preoccupazioni sono tante, ogni giorno”, ha dichiarato il cantante nel corso della storia di Shana, una ragazza che voleva fare una sorpresa alla sorella Jessica.

La frase del portoricano ha spiazzato tutti: cosa è successo al matrimonio di Ricky? In realtà, nulla: Martin è ancora felicemente sposato con il pittore Jwan Yosef.

Ricky si è definito un padre single perché quando ha adottato i suoi due gemellini, Matteo e Valentino, che oggi hanno dieci anni, non aveva ancora conosciuto l’attuale marito.

Fan di Ricky Martin, dunque, potete stare tranquilli: la storia con Jwan va a gonfie vele!

Quello che intendeva dire il cantante è che inizialmente ha dovuto crescere da solo i suoi figli.

La coppia è infatti convolata a nozze soltanto a gennaio 2018, dopo due anni di fidanzamento.

Ma c’è un altro aspetto che ha insospettito i fan di Ricky Martin. Lo scorso 1 gennaio 2019 la coppia ha annunciato l’arrivo di Lucia, la loro figlia.

“Non dormo da 15 giorni per via della bambina ma tutto questo è bellissimo”, aveva dichiarato a tal proposito l’artista in un’intervista rilasciata durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2019.

Tuttavia nel corso della trasmissione non s’è fatta menzione di questo lieto evento. Come mai?

Anche qui nulla di strano: questa prima puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda dal 2000, è stato registrato in estate, mentre il cantante si trovava in Italia, proprio con i gemelli e il marito Jwan Yosef.

Sua figlia, dunque, ancora non era nata e per questo motivo nella trasmissione di Canale 5 non ha parlato di lei.