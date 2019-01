Francia, forte esplosione in un panificio a Parigi: ci sono feriti

Francia: esplosione Parigi oggi

Una forte esplosione è stata avvertita nel 9° arrondissement di Parigi, quartiere Opera. Lo riferisce la polizia. È di venti feriti il primo bilancio, di cui due gravi. Lo scrive Le Figaro.

Le autorità parlano di un incendio in un panificio di Rue de trevise, cui ha fatto seguito una grossa esplosione. La ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas. Le autorità francesi hanno invitato le persone a evitare l’area, lasciando libero il transito ai mezzi di soccorso.

Questa la testimonianza di una persona sul luogo dell’esplosione: “Abito a cento metri e ho sentito l’esplosione. Ho pensato che fosse un terremoto. È stato incredibile. Le vetrine della boulangerie sono letteralmente esplose. Ci sono vetri per terra, i negozi sono senza vetrine. Tutto il quartiere è pieno di pompieri e di polizia fono ai grand boulevards. Ciò comprende anche la rue de richier fino alla rue fabourg montmartre”

+++ Se non riesci a visualizzare gli aggiornamenti clicca qui +++

In aggiornamento

Syrie ? Non, Paris 9eme ce matin #explosion pic.twitter.com/Iv5oNcpv7f

More pictures of the chaos #Paris pic.twitter.com/S0qaukJGgF

— Pranav  (@woodinhyo) January 12, 2019