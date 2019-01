Eredità gaffe Che Guevara | Il clamoroso errore del concorrente del quiz

Si sa, l’ansia può tirare brutti scherzi. Soprattutto se si va in televisione ma non si è addetti ai lavori, dunque non si è abituati a stare al centro delle telecamere. Ne sanno qualcosa i concorrenti de L’Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fase del preserale.

Storicamente infatti il programma della Rai, come anche tanti altri competitor sulle altre reti televisive, è una fucina di clamorose gaffe. Errori madornali su domande all’apparenza facili, ma su cui i concorrenti cadono un po’ a causa dell’emozione, un po’ per la propria innegabile impreparazione.

L’ultimo errore madornale in ordine di tempo è stato quello avvenuto nella puntata di giovedì 10 gennaio. Flavio Insinna, rivolgendosi a Virgilio, uno dei concorrenti, gli ha chiesto: “Qual era il primo nome del rivoluzionario argentino Guevara, conosciuto da tutti come ‘Che’?”.

Una domanda considerata molto semplice dal pubblico del programma di Rai 1: la risposta giusta è Ernesto, Ernesto “Che” Guevara.

Tuttavia, quello che è successo dopo ha scatenato una certa ilarità. Virgilio, in un primo momento, ha titubato. Poi ha deciso di rispondere. Il risultato è stato però un disastro: “Eugenio”, dice Virgilio, sbagliando clamorosamente. E lasciando letteralmente di sasso Flavio Insinna, il pubblico presente in studio, ma anche i molti telespettatori da casa.