Una data da segnare nel 2019 è sicuramente il 22 novembre. In quel giorno, infatti, uscirà il nuovo disco di Tiziano Ferro. Ad annunciarlo è lo stesso cantante sui social, dove ha pubblicato un’immagine in cui indossa una t-shirt gialla con sopra scritto, cripticamente, “New album: XXXXXXX-XXXXXXXX, 22/11”.

Nella didascalia l’artista ha aggiunto che, oltre a quella italiana, ci sarà anche una versione in spagnolo del disco.

Dunque, per adesso c’è ancora mistero sul titolo e sulle tracce inedite. Quel che è certo è che l’ultima fatica di Ferro uscirà per Universal Music e che è quasi pronta – è ancora in corso qualche modifica con il produttore statunitense Timbaland.

In attesa di sapere quando ci sarà anche il tour, i fan iniziano a ipotizzare quali potrebbero essere i duetti e i live contenuti nel disco. Anche perché sono trascorsi ben tre anni dall’album più recente, Il mestiere della vita.

Tiziano Ferro, nel 2018, ha improvvisato un karaoke in un locale di Praia de Albufeira, in Portogallo. Nessuno, però, lo ha riconosciuto. Il cantante di Latina, infatti, ha intonato alla perfezione Ordinary people di John Legend nell’indifferenza totale dei presenti.

A raccontare il curioso fatto è stato lo stesso cantautore pontino che, sul sul account Instagram, ha postato il video dell’esibizione e ha scherzato sull’accaduto.

“Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio!”, ha scritto Tiziano Ferro sul social network, accompagnando la didascalia con una serie di faccine divertite.

La voce inconfondibile del cantante italiano di fama internazionale non ha generato grandi reazioni nel pubblico. Come un qualsiasi turista, Ferro ha preso il microfono durante un karaoke nel locale e ha iniziato a cantare la hit di John Legend.

Ma alla “delusione” del cantante hanno risposto i fan che sul web hanno commentato l’esibizione portoghese di Tiziano Ferro, travolgendo di affetto l’artista di Latina.