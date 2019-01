Concerti maggio 2019 | Italia | Cantanti | Date | Calendario

CONCERTI MAGGIO 2019 – State cercando qualche concerto dove andare a maggio 2019? Volete sapere se ci sarà un concerto del vostro cantante preferito? In questo articolo troverete i principali concerti in programma in Italia a maggio 2019. Di seguito l’elenco e calendario completo:

> QUI I CONCERTI IN PROGRAMMA IN ITALIA NEL 2019

MARCO MENGONI

1 e 2 maggio Asssago (Mi), Mediolanum Forum

4 aprile Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 maggio Roma, Palazzo dello Sport

10 maggio Roma, Palazzo Dello Sport

13 maggio Bari, Palaflorio

16 maggio Castel Morrone, Pala Decò

18 maggio Eboli, Palasele

21 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

24 e 25 maggio Verona, Arena

26 maggio Verona, Arena

29 maggio Rimini, RDS Stadium

30 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

THEGIORNALISTI

1 maggio Verona, Arena di Verona

13 maggio Roma, Palazzo dello Sport

14 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti maggio 2019 | ELISA

2 e 3 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

4 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

6 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

9 maggio Saint Vincent, Palais

11 maggio Firenze, Teatro Verdi

14 maggio Genova, Teatro Carlo Felice

17 maggio Sassari, Teatro Comunale

18 maggio Cagliari, Fiera

19 maggio Cagliari, Fiera

RAF TOZZI

3 maggio Reggio Calabria, Palasport

4 maggio Acireale, Pal’art Hotel

6 maggio Bari, Pala Florio

7 maggio Eboli, Pala Sele

9 maggio Ancona, Pala Prometeo

13 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

16 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

18 maggio Roma, Pala Lottomatica

21 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

23 maggio Treviso, Pala Verde

24 maggio Brescia, Brixia Forum

25 maggio Torino, Pala Alpitour

BIG ONE – The European Pink Floyd Show

4 maggio Genova, Teatro della Corte – Teatro Stabile di Genova

10 maggio Torino, Teatro Nuovo Torino

ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

4 maggio Montecatini, Teatro Verdi Montecatini

Concerti maggio 2019 | PATTY PRAVO



4 maggio Mestre, Teatro Corso

11 maggio Napoli, Teatro Acacia

ALESSANDRA AMOROSO

3 maggio Roma, Palazzo dello Sport

4 maggio Eboli, Pala Sele

6 e 7 maggio Napoli, Palapartenope

9 e 10 maggio Bari, Pala Florio

13 maggio Acireale, Pal’Art Hotel

5 e 6 maggio Firenze, Mandela Forum

8 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

21, 22, 24 e 25 maggio Roma, PalaLottomatica

28 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

Concerti maggio 2019 | LOREDANA BERTÈ

6 maggio Milano, Teatro Nazionale Chebanca

11 maggio Bologna, Teatro Duse

17 maggio Bergamo, Teatro Creberg

GIORGIA

6 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

10 maggio Firenze, Mandela Forum

16 maggio Roma, PalaLottomatica

19 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

21 maggio Bari, PalaFlorio

24 maggio Acireale (Ct), Pal’Art Hotel

TOKIO HOTEL

7 maggio Milano, Fabrique

9 maggio Roma, Atlantico

10 maggio Bologna, Estragon

METALLICA

8 maggio Milano, Ippodromo Snai San Siro – Milano Summer Festival

ALVARO SOLER

9 maggio Milano, Mediolanum Forum

Concerti maggio 2019 | PAOLO CONTE

10 maggio Bergamo, Teatro Creberg

MARK KNOPFLER

10 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

MASSIMO RANIERI

11 maggio Legnano, Teatro Galleria

17 maggio Ivrea, Officina H

18 maggio Alessandria, Cinema Teatro Alessandrino

19 maggio Schio, Teatro Astra

21 maggio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine – POSTICIPATO AL 24 MAGGIO

LENNY KRAVITZ

11 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

ROBERTO VECCHIONI

15 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi

20 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerti maggio 2019 | B ACKSTREET BOYS

15 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

GEORGE EZRA

17 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

GIORGIO MORODER

17 maggio Milano, Teatro Ciak

18 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

19 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerti maggio 2019 | ANTONELLO VENDITTI

18 maggio Genova, RDS Stadium

25 maggio Perugia, PalaBarton

ELTON JOHN

29 e 30 maggio 2019 Verona, Arena

Biglietti? Sono diversi i venditori di biglietti on line. Tra questi TicketOne, TicketMaster e ProntoTicket.