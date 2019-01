Con il tempo che spendiamo ogni anno sui social potremmo leggere 200 libri

COME LEGGERE 200 LIBRI L’ANNO – La lettura è tra le principali attività umane, una delle prime che si impara crescendo, e oggi se ne parla moltissimo. Un po’ perché viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti tecnologici, che modificano il nostro rapporto con le informazioni, un po’ perché da molte parti si sente il bisogno di riscoprire il valore della cultura. Fatto sta, che nell’era degli smartphone e dei social leggere sembra sempre più faticoso, molti studi evidenziano infatti una capacità di attenzione su un testo pari a pochi secondi.

Eppure, non bisogna disperarsi, perché leggere molto, e soprattutto leggere libri, si può (e si deve). Anche con risultati sorprendenti, che non immaginereste.

Sono moltissime le testimonianze di persone che sono arrivate a leggere centinaia di libri all’anno. Queste testimonianze sono molto diffuse tra i personaggi famosi, come grandi imprenditori o investitori, che dicono di leggere ogni giorno in grande quantità, ognuno seguendo un personale metodo. Warren Buffet, il celebre finanziere americano, dice di leggere 500 pagine al giorno, e lo reputa fondamentale per il suo accrescimento e la sua capacità di fare buone scelte.

Se state pensando che non ci riuscirete mai, eccovi dei precisi consigli che potrete adottare per essere un lettore migliore e aumentare considerevolmente la vostra mole di letture, fino ad arrivare a leggere 200 libri all’anno.

> QUI I 15 LIBRI CHE DOVRESTE LEGGERE SE AVETE 30 ANNI

Come leggere 200 libri l’anno | NON FERMATEVI PRIMA ANCORA DI COMINCIARE

Scoraggiarsi prima di intraprendere qualcosa è molto comune, ma ovviamente non vi porterà da nessuna parte. Cercate di evitare le classiche scuse: “sono troppo impegnato”, “non fa per me”, “non ci riuscirò mai”. Piuttosto trovate dentro di voi la motivazione e cominciate, cercando il tipo di gestione che è adatto a voi.

Come leggere 200 libri l’anno | FATEVI I CALCOLI

Quanto tempo vi serve per leggere 200 libri all’anno? Considerate alcune statistiche: in media si leggono 200-400 parole al minuto, un libro ha quasi sempre almeno 50.000 parole. 50.000 per 200 fanno 10 milioni di parole. Per leggere 10 milioni di parole, a 400 parole al minuto, vi serviranno a 25.000 minuti. Parametrato in ore, avrete bisogno in tutto di 417 ore in un anno.

Come leggere 200 libri l’anno | TROVATE IL TEMPO

Lo sappiamo, trovare tempo sembra un’impresa. Ma se pensate che, in media, un individuo spende in una anno 608 ore sui social e 1.642 ore guardando la tv – che in tutto fanno 2.250 ore di tempo che forse potreste spendere meglio, utilizzando quel tempo potreste leggere addirittura 1.000 libri all’anno!

Come leggere 200 libri l’anno | TROVATE LA VOSTRA ROUTINE

Se siete arrivati a questo punto sarete convinti che dovete farlo, ma probabilmente non sapete potete riuscirci fino in fondo e spesso vi arenate. Per ovviare alle normali difficoltà nel portare avanti un compito, potete tenere a mente alcune cose. Un aspetto fondamentale è l’ambiente in cui vi trovate, come vi muovete al suo interno e il modo abituale che avete di comportarti. Avrete sicuramente delle abitudini poco produttive o poco salutari.

Forse vi muovete continuamente da una stanza all’altra, o preferite la solita chiacchierata al pub con gli amici invece che attività più impegnative. Costruitevi una buona routine, sprecate meno tempo, organizzate la stanza in modo che vi metta a vostro agio.

Come leggere 200 libri l’anno | UTILIZZATE DIVERSI DISPOSITIVI

Se viaggiate molto, lavorate, avete molti impegni, potete comunque ovviare. Potete leggere sul telefono, su appositi dispositivi per gli ebook, sul tablet. Ma non dimenticate nemmeno il piacere della carta. Utilizzate insomma qualsiasi mezzo e prendete familiarità con ognuno di questi.

Abbiamo cercato di fornirvi delle indicazioni che valgono un po’ per tutti e che hanno giovato ai più avidi lettori che si conoscono. Non è sicuro che si adattino a chiunque, ma possono essere sperimentate e modulate in base ad ogni persona. Forse riuscirete a leggere 200 libri l’anno, forse la metà o anche meno, ma se sarete dei migliori lettori, già questo vi farà stare bene. Ed è proprio ciò che state cercando. Ora, non resta che provare.