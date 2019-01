Sparatoria bowling Los Angeles | Una sparatoria è avvenuta in un bowling vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti, intorno alla mezzanotte (le 9 in Italia) del 5 gennaio 2019. La polizia locale parla di “diverse vittime”.

La sparatoria è avvenuta a Torrance, una cittadina sulla costa, a circa 30 chilometri da Los Angeles.

Un testimone, citato dal Los Angeles Times, presente al Gable House Bowl ha raccontato che “almeno due persone sono state colpite”.

Jesus Perez di San Pedro, che si è nascosto all’interno del bar, ha raccontato di “aver sentito delle urla e poi circa quattro spari, e come se due persone fossero state colpite”.

Un quarto d’ora dopo è riuscito a lasciare il locale dal retro.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) 5 gennaio 2019