Gianni Morandi | Carriera | Cantante | Attore | Vita privata | L’Isola di Pietro | Social

Gianni Morandi, all’anagrafe Gian Luigi Morandi (Monghidoro, 11 dicembre 1944), è un cantante, attore e conduttore televisivo italiano.

Artista considerato una leggenda della musica italiana: una delle colonne portanti, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Gianni Morandi | Carriera | Cantante | Attore | Presentatore

Gianni Morandi nasce l’11 dicembre 1944 in un paese dell’Appennino bolognese, Monghidoro, in una famiglia di modeste condizioni economiche: il padre, Renato, è un ciabattino; la madre, Clara Eleonora Lorenzi, casalinga.

Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio.

“Nella bottega di mio padre, al mattino, prima di cominciare a lavorare lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e cinque metri del quotidiano l’Unità: era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di cominciare una giornata di lavoro”, ha raccontato Gianni.

“In famiglia però cantavamo tutti. In seguito vennero le feste dell’Unità dove fui invitato e, con un cachet di mille lire a serata, mi esibii finalmente su un palco. Era il tempo dei bambini prodigio, così la domenica facevo due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. Mille lire ciascuna e da allora non ho mai smesso di cantare”.

Nel 1958 viene selezionato a un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna con il brano vincitore di Sanremo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Nel frattempo prova senza successo a fare il pugile su consiglio di un arbitro internazionale. Partecipa a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane, spesso con il gruppo di accompagnamento I Cadetti di Scaglioni (formato da musicisti di Bellaria), e nel 1961 ottiene la prima scrittura per tutta l’estate presso il Dancing Arlecchino di San Mauro Mare e partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale che si tiene il 15 aprile al “Tarantola Club”.

Il 15 aprile 1962 vince il Festival di Bellaria e il giorno dopo un arbitro di pugilato lo porta a Roma: dopo aver cantato cover di Non esiste l’amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Gaber e Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene assunto dalla RCA Italiana.

Nel 1962 l’esordio discografico con Andavo a cento all’ora, brano di notevole successo scritto da un emigrante in Francia, Toni Dori e Franco Migliacci, che per l’occasione si firma con lo pseudonimo di Camucia, e inciso nello stesso giorno con l’orchestra di Ennio Morricone insieme alla canzone Loredana con l’uscita del disco avvenuta tre giorni dopo.

Sempre nel 1962, il cantante incide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e partecipa a numerose trasmissioni, fra le quali Alta pressione e Il signore di mezza età di Marcello Marchesi. E la sua carriera decolla facendolo diventare uno dei più grandi cantanti italiani.

Gianni Morandi | Carriera | Attore | Cinema

In ginocchio da te, regia di Ettore Maria Fizzarotti (1964)

Altissima pressione, regia di Enzo Trapani (1965)

Se non avessi più te, regia di Ettore Maria Fizzarotti (1965)

Non son degno di te, regia di Ettore Maria Fizzarotti (1965)

Mi vedrai tornare, regia di Ettore Maria Fizzarotti (1966)

Per amore… per magia…, regia di Duccio Tessari (1967)

Chimera, regia di Ettore Maria Fizzarotti (1968)

Le castagne sono buone, regia di Pietro Germi (1970)

Faccia da schiaffi, regia di Armando Crispino (1971)

Il provinciale, regia di Luciano Salce (1971)

La cosa buffa, regia di Aldo Lado (1972)

Società a responsabilità molto limitata, regia di Paolo Bianchini (1973)

Azzurri, regia di Eugenio Masciari (1985)

Natale a casa Deejay, regia di Lorenzo Bassano (2004)

Padroni di casa, regia di Edoardo Gabbriellini (2012)

The Pills – Sempre meglio che lavorare, regia di Luca Vecchi (2016)

Televisione

Z2 operazione Circeo, film TV, regia di Alberto Cavallone (1966)

Totò Ciak, film TV, regia di Daniele D’Anza (1967)

Voglia di volare, miniserie TV in 4 episodi, regia di Pier Giorgio Murgia (1984)

Voglia di cantare, miniserie TV in 4 episodi, regia di Vittorio Sindoni (1985)

La voglia di vincere, miniserie TV in 3 episodi, regia di Vittorio Sindoni (1987)

Diventerò padre, film TV, regia di Gianfranco Albano (1988)

In fuga per la vita, miniserie TV in 3 episodi, regia di Gianfranco Albano (1993)

La voce del cuore, miniserie TV in 4 episodi, regia di Lodovico Gasparini (1995)

La forza dell’amore, miniserie TV in 3 episodi, regia di Vincenzo Verdecchi (1998)

Un ricco spuntino, episodio della serie TV Untraditional (2016)

L’isola di Pietro, serie TV, regia di Umberto Carteni (prima serie); Giulio Manfredonia (2017- in corso)

Gianni Morandi | Carriera | Programmi tv

Alta pressione (Secondo Programma, 1962)

Il signore di mezza età (Programma Nazionale, 1963)

E sottolineo ye (Programma Nazionale, 1967)

Dietro le quinte: Gianni Morandi e Patty Pravo (Programma Nazionale, 1967)

Senza rete (Programma Nazionale, 1968)

Stasera Gianni Morandi (Programma Nazionale, 1969)

Canzonissima – Il giorno dopo (Programma Nazionale, 1970)

Alle nove della sera (Secondo Programma, 1975)

Rete tre (Rete 1, 1976)

10 Hertz (Rete 1, 1978-1979)

Saint Vincent Estate (Rete 1, 1981)

Movie Movie (Rete 1, 1982)

Tutti insieme (Rete 1, 1982)

Mostra Internazionale di Musica Leggera (Rete 1, 1982)

Buon anno ’84 (Rete 1, Rete 2, Rete 3, 1983)

Gianni Morandi: Questa è la storia (Italia 1, 1990)

Svalutation (Rai 3, 1992) Ospite fisso

Le mie canzoni (Rai 2, 1996)

C’era un ragazzo (Rai 1, 1999)

Uno di noi (Rai 1, 2002-2003)

Stasera Gianni Morandi (Canale 5, 2004)

Non facciamoci prendere dal panico (Rai 1, 2006)

Grazie a tutti (Rai 1, 2009)

Festival di Sanremo (Rai 1, 2011-2012)

Due (Rai 2, 2011)

Rock Economy (Canale 5, 2012) Ospite fisso

4 marzo (Rai 1, 2013)

Gianni Morandi – Live in Arena (Canale 5, 2013)

Zelig (Canale 5, 2014) 4a puntata

Capitani coraggiosi (Rai 1, 2015)

Morandi 7.1 (Deejay TV, 2015)

Radio Capitani coraggiosi (RTL 102.5 TV, 2016)

Tutti pazzi per Morandi e Rovazzi (Nove, 2017)

Amore d’autore (Canale 5, 2017)

Gianni Morandi | Carriera | Cantante | Canzoni

Album in studio

1963: Gianni Morandi (RCA Italiana, PML 10351) (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608582)

1964: Ritratto di Gianni (RCA Italiana, PML 10372) (nel 1993 viene ristampato in picture-disc per la linea “Raro! record” – RCA, 74321-12406-1) (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608742)

1966: Gianni 3 (RCA Italiana, PML 10412) nella prima uscita in ettichetta il marchio storico RCA è rosso nelle successive è nero: con copertina apribile- (Ristampato con stesso numero di cat. nel 1970 con copertina leggermente diversa, ma sempre apribile, col nuovo marchio RCA ed ettichetta azzurra) – (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608602)

1967: Per amore… per magia… (RCA Italiana – Serie Special, S 28) (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608592)

1967: Gianni 4 – Un mondo d’amore (RCA Italiana, APML 10428) con copertina apribile (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608622)

1968: Gianni 5 (RCA Italiana, PSL 10432) (Esistono 5 versioni di questo LP: la prima stampa con copertina apribile , la seconda con copertina singola (con entrambe il primo storico marchio RCA); poi la terza con in copertina il nuovo marchio RCA piccolo, su fondo bianco, etichetta azzurra-copertina singola; la quarta ristampa nel 1969 con in copertina il nuovo marchio RCA grande sempre su fondo bianco, etichetta azzurra-copertina singola; infine nel 1973 viene nuovamente ristampato con copertina apribile, leggermente cambiato nella grafica, in copertina il marchio RCA grande è su fondo azzurro) (Questo è l’LP più venduto in assoluto di G.M.) (Ristampato nel 1999 in versione CD – RCA, 74321608632)

1970: Gianni 6 (RCA Italiana, PSL 10452) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737662)

1970: Gianni 7 (RCA Italiana, PSL 10482) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737672)

1971: Un mondo di donne (RCA Italiana, PLS 10517) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737722)

1972: Il mondo cambierà (RCA Italiana, PSL 10569) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737682)

1973: Jacopone (RCA Italiana, DPSL 10608) copertina apribile (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737702)

1975: Il mondo di frutta candita (RCA Italiana, TPL1 1139) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737692)

1976: Per poter vivere (RCA Italiana, TPL 1-1218) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737732)

1978: Gianni Morandi (RCA Italiana, PL 31357)

1978: Old Parade Morandi (RCA Italiana, PL 31416) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737712)

1979: Abbracciamoci (RCA Italiana, PL 31440) (Ristampato nel 2000 in versione CD – RCA, 74321737652)

1980: Cantare (RCA, PL 31514)

1982: Morandi (RCA, PL 31640)

1983: La mia nemica amatissima (RCA, ML 31685)

1984: Immagine italiana (RCA, PL 70322) (Ristampato nel 2002 in versione CD – RCA Italiana, 74321952482)

1985: Uno su mille (RCA, PL 70889)

1987: Le italiane sono belle (RCA, PL 71211)

1988: Dalla/Morandi (RCA, PL 71778-2)

1988: Dalla/Morandi In Europa (BMG Ariola, 209 655)

1989: Varietà (RCA, PL 74355)

1992: Morandi Morandi (RCA, 74321-11821-1)

1995: Morandi (BMG Ricordi-Penguin, 74321-32572-2); nuova versione 1996 (BMG Ricordi-Penguin, 74321-32572-2)

1997: Celeste azzurro e blu (BMG Ricordi-Penguin, 74321-50974-2)

2000: Come fa bene l’amore (BMG Ricordi-Mormora music, 74321-74255-2)

2002: L’amore ci cambia la vita (Sony music-Epic, EPC 5086612)

2004: A chi si ama veramente (Sony music-Epic, EPC 5099751917021)

2006: Il tempo migliore (Sony music-Epic, EPC 0828768707722)

2009: Canzoni da non perdere (Sony music-Epic, EPC 0886976214128)

2013: Bisogna vivere (Sony music-Columbia, 0888837446020; con DVD 0888837644723)

2017: D’amore d’autore

Raccolte su LP

1966: Gianni 1-2 (RCA Italiana, S 19) Riedito nel 1969 leggermente cambiato nella grafica, con il nuovo marchio RCA ed etichetta azzurra (RCA Italiana, KIT 19)

1968: Il meglio di Gianni Morandi (RCA Italiana, EDP 1002) Raccolta compresa nel cofanetto “Carosello di successi” distribuito per corrispondenza dalla RCA Italiana

1971: Gianni 8 milioni (RCA International, INTI-1503)

1976: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.1 (RCA Lineatre, TNL1-3017) Riedito nel 1977 e nel 1982 (RCA Lineatre, NL 33017)

1976: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.2 (RCA Lineatre, TNL1-3018) Riedito nel 1977 e nel 1982 (RCA Lineatre, NL 33018)

1982: Morandi (Hit Parade International, HP-05) (Distribuito solo in edicola da Armando Curcio Editore)

1983: Alla maniera di Gianni Morandi (RCA Lineatre, NL 33351) (riedizione di Old Parade Morandi)

1984: I più grandi successi di Gianni Morandi (SiglaQuattro, SIG 1016) Riedito nel 1985 (Sigla, SIG 1016)

1984: L’album di Gianni Morandi (RCA Italiana, NL 70423) (cofanetto di tre LP)

1988: Gianni Morandi (Selezione dal Reader’s Digest, RDIS 194) (cofanetto di 5 LP distribuito in esclusiva per corrispondenza da Selezione)

1990: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.1 (RCA Lineatre, CL74414) Riedizione con nuova veste grafica del precedente 1976

1990: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.2 (RCA Lineatre, CL74415) Riedizione con nuova veste grafica del precedente 1976

1991: Gianni Morandi: questa è la storia (RCA Italiana – All the best, PL 75138) (due LP)

Raccolte su CD

1986: The best of Gianni morandi (RCA, PD70963) (È il primo CD in assoluto di G.M.)

1987: Amici miei (RCA Flashback, ND71449) (Riedito con lo stesso numero di catalogo per RCA Lineatre nel 1990)

1988: L’album di Gianni Morandi (RCA Flashback, ND 70423) (cofanetto di due CD)

1988: Gianni Morandi (Selezione dal Reader’s Digest, RDCD 104) (cofanetto di tre CD distribuito in esclusiva per corrispondenza da Selezione)

1990: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.1 (RCA Lineatre, CD 74414) (Riedito nel 1991 con una nuova veste grafica)

1990: Tutti i successi di Gianni Morandi vol.2 (RCA Lineatre, CD 74415) (Riedito nel 1991 con una nuova veste grafica)

1990: Alla maniera di Gianni Morandi (RCA Lineatre, CD 74416) (riedizione di Old Parade Morandi)

1990: Dalla, Morandi, De Gregori (Armando Curcio Editore, DCI-39) (Distribuito in edicola in allegato al “Dizionario della canzone italiana”)

1991: Gianni Morandi: questa è la storia (RCA – All the best, PD 75138)

1993: Gianni Morandi I Grandi Successi 1 (RCA – Musicatua,74321-12919-2) (col allegato il libriccino: “Testi Accordi Prontuario”) (Riedito nel 1997 con veste grafica leggermente diversa (senza allegato) con stesso numero di catalogo)

1993: Gianni Morandi I Grandi Successi 2 (RCA – Musicatua,74321-49588-2) (col allegato il libriccino: “Testi Accordi Prontuario”) (Riedito nel 1997 con veste grafica leggermente diversa (senza allegato) con stesso numero di catalogo)

1994: Gianni Morandi: questa è la storia “Andavo a cento all’ora” (RCA – All the best,74321-19547-2)

1994: Gianni Morandi: questa è la storia “Scende la pioggia” (RCA – All the best,74321-19548-2)

1994: Gianni Morandi: questa è la storia da “Canzoni stonate” a “Banane e lampone” (RCA – All the best,74321-18014-2)

1994: Gianni Morandi & Mino Reitano – The Classic Collection (Fremus, CDFR 0501)

1994: Il meglio di Gianni Morandi & Rita Pavone (D.V. More Record, CD DV 5769)

1994: Il meglio di Gianni Morandi (Bebas record, SMCD 433)

1994: Gianni Morandi (Joker, CD 10122)

1994: Gianni Morandi – In ginocchio da te (D.V. More Record, CD DV 5775)

1994: I successi di Gianni Morandi (RCA-Music Market,74321 18667-2) (edito nello stesso anno anche in confezione di latta con veste grafica diversa da Harmony Music)

1996: Gianni Morandi Superbest (RCA, 74321414592)

1996: Morandi i singoli 1962/1969 (RCA, 74321382692(2)) (Cofanetto a tiratura limitata con 2 CD e libretto con foto e testi dei 45 giri)

1996: Gianni Morandi – Gli anni d’oro (RCAitaliana, 74321 455852)

1997: Tutti i successi vol.1 Gianni Morandi (RCA Lineatre,74321 515462) (Riedizione con ulteriore nuova veste grafica del CD del 1990)

1997: Tutti i successi vol.2 Gianni Morandi (RCA Lineatre,74321 515472) (Riedizione con ulteriore nuova veste grafica del CD del 1990)

1998: Gianni Morandi gli anni settanta (RCA,74321569372-2) (Cofanetto con 2 CD) (Riedito nel 2001 con una nuova veste grafica e nuovo nr. di catalogo:74321590242)

1998: 30 volte Morandi (BMG-Mormora Music, 74321628222(2) (2 CD con due brani inediti) (Riedito nello stesso anno con leggera modifica alla veste grafica)

1998: Gianni Morandi (RCA-Primo piano,74321635852)

1998: Gianni Morandi – i miti musica (RCA-miti,91007) (riedito nel 2003 con leggera modifica alla veste grafica: prezzo da Lire a Euro)

1999: Gianni Morandi (RCA-Primo piano,74321635462)

1999: Morandissimo (RCA, CFD 01061 (6)) (cofanetto con i 6 album degli anni sessanta)

2000: Gianni Morandi – cofanetto blu (RCA Italiana, 74321788342(3)) (Con 3 CD)

2000: Morandissimo-2 (RCA, CFD 01096 (9)) (cofanetto con 9 album degli anni settanta)

2001: Gianni Morandi – Golden collection (RCA BMG, CFD 01112)) (Cofanetto contenente le riedizioni di tre album: “Uno su mille”, “Varietà”, “Morandi Morandi”)

2001: Gianni Morandi gli anni sessanta (RCA Italiana,74321880782)

2001: I mitici 45 – Gianni Morandi (RCA Italiana,74321812422(2))

2001: Gianni Morandi – i grandi successi originali (RCA Italiana – flashback,74321820432(2)) (2 CD)

2002: Gianni Morandi (RCA-Primo piano,74321 90451-2)

2002: Gianni Morandi c’era un ragazzo (RCA Italiana,74321917312(2)) (2 CD)

2002: Gianni Morandi – cofanetto bianco (RCA Italiana, 74321955402(3)) (Con 3 CD) (riedito nel 2003 con cofanetto di colore Rosso con scritte in oro)

2003: Numeri 1 Gianni Morandi (RCA Italiana, 74321986262)

2004: Il meglio di Gianni Morandi (RCA Italiana – Big collection, 82876 640532)

2006: Gianni Morandi – Gold Italia collection (RCA, 74321515472) (nel 2009 esce in edicola nella collana: “Italian Collection – I Grandi Artisti” con allegato un piccolo fascicolo (Music Guardian Extra))

2006: A volte l’amore… Gianni Morandi (RCA-Ritratto, 74321515462)

2007: Grazie a tutti (Sony-BMG / Epic, 88697130492) (Cofanetto con 3 CD) / Versione anche in valigetta con allegato un libro di immagini storiche, (Sony-BMG / Epic, 88697130512)) / successivamente la stessa raccolta compare in edicola ne “Le grandi collane del Corriere della Sera” con una nuova veste grafica (con allegato il libro in formato “CD”)

2008: Gianni Morandi Ancora… grazie a tutti (Sony-BMG / Epic, 88697350532) (Cofanetto con 3 CD)

2008: Gianni Morandi.(Sony-BMG), (Cofanetto contenente 2 CD editi nel 2006: “Gold italia collection” e “A volte l’amore…”)

2008: Gianni Morandi Grazie a tutti (Sony-BMG / Epic, 88697354932) (Cofanetto in edizione limitata contenente le due raccolte “grazie a tutti” e “ancora… grazie a tutti” con un poster allegato)

2009: Gianni Morandi Grazie a tutti collection (cofanetto distribuito in edicola in allegato a riviste Mondadori con 8 CD e nuova veste grafica con le due precedenti raccolte e in più “Il concerto” in CD e DVD)

2011: Gianni Morandi Rinascimento – Collezione 2011(Columbia – Sony music, 88697904162)

2011: Gianni Morandi tutto in 3 cd (Sony music, 88697910252) (Cofanetto con 3 CD)

2012: la grande musica italiana Gianni Morandi (Sony music – RCA, 88691929892)

2012: Un’ora con Gianni Morandi (Sony music – RCA, 88725455532)

2013: Gianni Morandi il meglio in 3cd (Sony music – RCA, 88883756062) (Cofanetto con 3 CD)

2014: Autoscatto 7.0

Singoli

1962: Andavo a 100 all’ora/Loredana (RCA Victor, PM45 3102) (il primo 45 giri) (Riedito su CDs nel 1999 RCA Italiana, 74321649782)

1962: Go-Kart Twist/Donna da morire (RCA Victor, PM45 3124; sul lato B canta Tony Del Monaco)

1962: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte/Meglio il madison (RCA Italiana, PM45 3148) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1962: Twist dei vigili/Corri corri (RCA Italiana, PM45 3162; sul lato A canta Edoardo Vianello)

1963: Ho chiuso le finestre/Sono contento… (RCA Italiana, PM45 3196) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1963: Che me ne faccio del latino/Il primo whisky (RCA Italiana, PM45 3220)

1963: Il ragazzo del muro della morte/La mia ragazza (RCA Italiana, PM45 3230)

1964: In ginocchio da te/Se puoi uscire una domenica sola con me (RCA Italiana, PM45 3263) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1964: Non son degno di te/Per una notte no (RCA Italiana, PM45 3290) (riedito poche settimane dopo l’uscita con la scritta in copertina “festival delle rose” primo premio) (Riedito su CDs nel 1999 RCA Italiana, 74321649772) – (Riedito in vinile per la raccolta “I migliori anni” nel 2013 RCA-Sony music, PM45-3290)

1965: Se non avessi più te/I ragazzi dello shake (RCA Italiana, PM45 3322) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1965: Si fa sera/E’ colpa mia (RCA Italiana, PM45 3325)

1966: Mi vedrai tornare/La fisarmonica (RCA Italiana, PM45 3346) (Riedito nel 1969 con nuova veste grafica stesso numero di catalogo) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1966: Notte di ferragosto/Povera piccola (RCA Italiana, PM45 3363) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1966: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones/Se perdo anche te (RCA Italiana, PM45 3375) (c’era un ragazzo.: prima versione con matrice RKA W 23327 con diverso arrangiamento subito ritirato e successivamente edito nella seconda versione quella che ascoltiamo da sempre con matrice RKA W 23363)

1967: Un mondo d’amore/Questa vita cambierà (RCA Italiana, PM45 3390) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1967: Dammi la mano per ricominciare/Mille e una notte (RCA Italiana, PM45 3399)

1967: Tenerezza/Israel (RCA Italiana, PM45 3422)

1967: Mezzanotte fra poco/Una domenica così (RCA Italiana, PM 3425) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1968: Chimera/Una sola verità (RCA Italiana, PM45 3446) (edito con due copertine (uguali) ma nella seconda versione con la scritta “sigla di gran varietà”) (Riedito in vinile per la raccolta “Quei favolosi anni sessanta” nel 1998)

1968: Il giocattolo/La mia ragazza sa (RCA Italiana, PM 3466) (stampato con tre tipi di copertina: la prima con i lati diversi e successivamente con i due lati singoli e con sul retro la pubblicità dello stereo8 “G.M. SHOW”

1968: Tu che m’hai preso il cuor/Prendi prendi (RCA Italiana, PM 3471) (Stampato con due tipi di copertina: la prima con entrambi i lati uguali, la seconda con sul retro la pubblicità dello stereo8 “G.M. SHOW”

1968: Scende la pioggia/Il cigno bianco (RCA Italiana, PM 3476)

1969: Parlami d’amore/Torna e ritorno (RCA Italiana, PM 3490)

1969: Belinda/Non voglio innamorarmi più (RCA Italiana, PM 3500)

1969: Ma chi se ne importa/Isabelle (RCA Italiana, PM 3505)

aprile 1970: Occhi di ragazza/T’amo con tutto il cuore (RCA Italiana, PM 3515)

settembre 1970: Al bar si muore/Delirio (RCA Italiana, PM 3538)

dicembre 1970: Capriccio/Chissà però (RCA Italiana, PM 3564)

giugno 1971: Ho visto un film/Com’è grande l’universo (RCA Italiana, PM 3592)

novembre 1971: Buonanotte Elisa/A quel concerto di Chopin (RCA Italiana, PM 3624)

febbraio 1972: Vado a lavorare/Una ragazza di nome Mariarosa (RCA Italiana, PM 3637)

aprile 1972: Principessa/Sta arrivando Francesca (RCA Italiana, PM 3652)

giugno 1972: Parla più piano/Rosabella (RCA Italiana, PM 3663)

dicembre 1972: Il mondo cambierà/L’ospite (RCA Italiana, PM 3692)

1973: Vidi che un cavallo/Prendi me (RCA Italiana, PM 3729)

1974: Come ogni sera/Bambolina fatta a pezzi (RCA Italiana, TPBO 1085)

1975: Il mondo di frutta candita/La caccia al bisonte (RCA Italiana, TPBO 1118)

marzo 1976: È già mattina/Giorni migliori (RCA Italiana, TPBO 1209)

novembre 1976: Sei forte papà/Sei già qui (RCA Italiana, TPBO 1246)

1978: La Befana trullallà/In cambio che mi dai (RCA Italiana, PB 6242)

1979: Abbracciamoci/Come l’aria (RCA Italiana, PB 6313)

1980: Mariù/Non mi dire no (RCA Italiana, PB 6416)

1981: Immaginando/Canzoni stonate (RCA Italiana, PB 6519)

1982: Marinaio/Solo all’ultimo piano (RCA Italiana, PB 6595)

1982: Fumo negli occhi/Canzoni stonate (RCA Original Cast, PB 6644)

marzo 1983: La mia nemica amatissima/Tu o non tu (RCA Italiana, PB 6856)

novembre 1983: Grazie perché/Magari (RCA Italiana, PB 6720)

1984: Nel silenzio splende/Mi manchi (RCA Italiana, PB 6776)

1985: Uno su mille/1950 (RCA Italiana, PB 40457)

1987: Si può dare di più/La canzone della verità (CGD, 10713)

1988: Dimmi dimmi/Pomeriggio in ufficio (RCA Italiana, PB 42251)

1988: Dimmi dimmi/Pomeriggio in ufficio/Dimmi dimmi(radio version) miniCD (RCA, PD 422252) con Lucio Dalla

1989: Varietà/Occhi chiusi (RCA Italiana, PB 43353)

1989: Bella signora/Un pugno in faccia (RCA Italiana, PB 43537)

1990: Animale/Ti comunico amore (RCA Italiana, PB 44093)

1991: Mi manchi/solo all’ultimo piano/Canzoni stonate (RCA, PD 7713)

1992: Il presidente (RCA, PD 7757) (E.F.C.)

1992: Ma tu chi sei/Oh mamma mia (RCA, PD 7771) (E.F.C.)

1992: Ma tu chi sei con 5 versioni: Extended version 1, Radio version, Extended version 2, Extended Version 1 Playback, Extended version 1 instrumental (RCA, PD 7774) (E.F.C.)

1993: CD D’AMORE Angelita/Che cos’è/Domani (RCA, PD 7776) (E.F.C.)

1993: CD D’AMORE Angelita/Che cos’è/Domani (RCA, 74321-14608-2)

1993: Angelita -New version- (RCA 74321-18269-2) (E.F.C.)

1992: Banane e lampone con 5 versioni: Versione pop, Radio edit version, Maxmatrix dance remix, Club club remix, Versione karaoke (RCA, 74321-15366-2)

1995: In amore (Penguin 74321-2683-02) con Barbara Cola

1995: Fino alla fine del mondo/Giovane amante mia

1998: Dove va a finire il mio affetto

2000: Non ti dimenticherò (radio v.)/Canzone libera/Volevo farti innamorare/Non ti dimenticherò (album v.)

2002: L’amore ci cambia la vita/L’amore ci cambia la vita (v. strumentale)

2002: Dimmi adesso con chi sei

2002: Uno di noi (radio v.)/Uno di noi (extended v.)

2003: Il mio amico

2004: Solo chi si ama veramente/’Questo grande pasticcio

2005: Al primo sguardo

2005: Corre più di noi

2007: Stringimi le mani

2008: Un altro mondo

2009: Grazie a tutti

2009: Tu sei l’unica donna per me

2011: Rinascimento

2013: Solo insieme saremo felici

2015: Capitani coraggiosi (con Claudio Baglioni)

2017: Dobbiamo fare luce

2018: Una vita che ti sogno

2018: Ultraleggero

Gianni Morandi | Vita privata

Gianni Morandi è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli: Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna (1969) e Marco (1974): questi ultimi due lo hanno reso nonno di cinque nipoti, 2 di Marianna avuti con il cantante Biagio Antonacci e 3 di Marco.

Il 10 novembre 2004 ha sposato, in seconde nozze, Anna Dan. Da questa unione era già nato un figlio, Pietro, nel 1997, che diverrà poi musicista trap.

Appassionato podista, Morandi ha corso in dieci maratone, tra le quali quelle di New York (due volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. Ha partecipato anche a 41 mezze maratone dal 1997 ad oggi.

Da sempre tifoso del Bologna, nel 1988 compose per la squadra, insieme ai colleghi e concittadini Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi, l’inno Le tue ali Bologna.

Nel 2010 partecipò alla cordata di imprenditori felsinei, organizzata dal banchiere Giovanni Consorte, per salvare la squadra rossoblù dal fallimento; il 20 dicembre dello stesso anno l’allora neopresidente del club, Massimo Zanetti, lo nominò presidente onorario, carica che Morandi ha ricoperto fino al 15 ottobre 2014.

Gianni Morandi | Social

Gianni Morandi è molto, molto attivo sui social network dove interagisce con i suoi fan rispondendo a domande e critiche. Spesso poi posta foto simpatiche della sua vita privata e lavorativa. In particolare Gianni è molto attivo su Facebook (qui il suo profilo) e Instagram (qui il suo profilo).