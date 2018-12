Oroscopo di oggi lunedì 31 dicembre 2018 | Cosa dicono gli astri

OROSCOPO DI OGGI TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi venerdì 28 dicembre 2018. L’oroscopo di TPI:

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Ariete

Nell’ultimo giorno dell’anno si potrebbero finalmente realizzare alcuni progetti che portate avanti da lungo termine e di cui potete beneficiare fin dall’inizio del 2019. Nonostante ciò, occhio ad alcuni ostacoli che dovrete superare, soprattutto nel campo professionale e sentimentale. Consideratele una prova di forza, per iniziare bene l’anno nuovo.

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2018 | Toro

Quella di oggi sarà una giornata un po’ così: non avete molta voglia di festeggiare il Capodanno, al punto che state pensando di trascorrere la serata di San Silvestro lontano dal caos e dai bagordi. Non è però per forza una cattiva notizia, anzi: approfittatene per circondarvi solo di persone che vi vogliono bene, portate avanti i vostri progetti in ambito lavorativo e continuate a credere in voi stessi.

> QUI CHE COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Gemelli

Oggi vi sentite molto forti: le preoccupazioni dei giorni precedenti non vi spaventano più, vi sentite sereni e carichi per affrontare la giornata e i festeggiamenti. Divertitevi, siate sereni. Da domani Marte sarà favorevole al vostro segno: ciò potrebbe portare anche belle novità dal punto di vista dei sentimenti.

Cancro

Giornata di vibrazioni positive grazie alla Luna e le stelle, favorevoli al vostro segno. Oggi è il giorno giusto per gestire al meglio alcune situazioni della vostra vita che sono a dir poco ingarbugliate: oggi avrete una spinta in più, sarete sereni. Approfittatene.

> QUI LE AFFINITÀ’ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2018 | Leone

Il 2019 sarà un anno molto buono per voi. E non sarà da meno anche l’ultimo del 2018: Venere inizia a transitare nel tuo segno e questo non può che portare qualche buona nuova in ambito amoroso. Siate generosi, non ve ne pentirete.

Vergine

Non riesci a staccare la testa da quelle questioni lavorative che ti danno tanti pensieri. Vi sentite inquieti e non soddisfatti, vi state guardando attorno da tanto tempo ma ancora non arriva nulla di concreto. Però oggi è la vigilia di Capodanno, e come tale va affrontata: provate a rilassarvi, la Luna vi sorride. Dimenticate il caos e cercate di godere di queste festività.

Bilancia

Preferite passare la vigilia di Capodanno con poche persone, quelle più legate a voi. Prendete questa giornata come un’occasione per tirare le somme del 2018 e mettere le basi per un 2019 migliore. Nonostante vediate tutto nero, l’anno nuovo porterà molte novità.

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2018 | Scorpione

Nella giornata di oggi iniziate ad accusare un po’ di stanchezza. Pensieri, lavoro, spostamenti, paura di fallire. Il 2019 però è dietro l’angolo, con tutto il carico di novità che vi promettono le stelle. Divertitevi, magari proprio con quella persona che reputate la più importante della vostra vita. Un Sagittario, per caso?

Sagittario

Chiusura dell’anno in chiaroscuro. Alcune situazioni familiari vi rendono ansiosi e il lavoro non vi dà quella sicurezza sufficiente ad essere sereni. Occhio ai contrattempi nelle ultime ore della giornata. Provate a sorridere comunque, il 2019 sarà un anno bellissimo. E comincia proprio domani.

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2018 | Capricorno

Trovate il coraggio di abbandonare il percorso che avete scelto, ma che vi siete resi conto non faccia per voi. Oggi è il giorno giusto: gli astri favoriscono i vostri progetti per il futuro. Meglio non perseverare in situazioni che non vi piacciono: la cocciutaggine non sempre paga.

Acquario

Anche voi come altri segni preferite una notte di San Silvestro tranquilla, lontana dal caos. Scegliete le persone da mettervi accanto mentre guardate le stelle dell’ultimo dell’anno. Vi accorgerete che, grazie a Venere favorevole, nel vostro cuore c’è nuovo spazio per i sentimenti.

Oroscopo di oggi 31 dicembre 2018 | Pesci

Vero, il 2018 non è stato proprio l’anno più bello della vostra vita. Vedrete, l’anno nuovo sarà diverso. Iniziate a lavorare meglio su voi stessi: cercate la vostra vera strada, le emozioni che volete provare davvero, provate a lasciare la zona di confort e tuffarvi in una nuova avventura: lavorativa, amorosa, scegliete voi. Datevi una seconda chance.