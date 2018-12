Viaggio di nozze in Montana, negli Stati Uniti, per i neosposi Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Almeno secondo il sito E!News. La giovane coppia, infatti, dopo essersi sposata il 23 dicembre 2018 si sarebbe spostata in montagna per trascorrere la luna di miele.

Ma i due sposini non sarebbero soli sulla neve: in loro compagnia anche la famiglia dell’attore. A testimoniare ciò sarebbero proprio le immagini pubblicate su Instagram da uno dei fratelli di Liam, Luke.

Chris, altro fratello e attore di Thor, ha raggiunto con la moglie Elsa Pataky e i figli il resto degli Hemsworth. Secondo E!News, oltre alla famiglia di Liam in Montana ci sarebbero anche gli amici di Miley e il suo hairstaylist, Aleksey Bishop.

Il matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus ha detto “sì” al suo fidanzato storico, l’attore australiano Liam Hemsworth. Lo hanno fatto in gran segreto, lontano da occhi indiscreti e paparazzi invadenti, nella loro casa di Franklin, in Tennessee.

La notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram della pop star, dove la “Hannah” più famosa tra i teenager ha pubblicato alcuni scatti. Ad accompagnare le foto poche parole che confermano tutto: la data, 23.12.2018, “dieci anni dopo”, “questo è probabilmente il nostro milionesimo bacio”.

Una cerimonia intima, quella di Miley e Liam, che ha fatto impazzire i fan della coppia. Sul web sono girate solo una manciata di foto e qualche stories diffusa dall’amico surfista Conrad Carr, presente alla festa. Si vedono una torta (chiaramente nuziale), palloncini con la scritta “Mr” e “Mrs” e amici che si divertono.

Lei intanto ha pubblicato anche delle stories e una in particolare ha catturato l’attenzione dei suoi oltre 77 milioni di followers: quella in cui si scatena, ballando e cantando per suo marito. Scalza, con i capelli sciolti che le cadono sul viso, Miley ha festeggiato l’amore per Liam.